De Spaanse keeper Santiago Cañizares miste ooit het WK in 2002 door een parfumflesje dat op zijn voet viel. Wielrenner Biniam Girmay kreeg een blessure toen hij na een etappezege in de Giro d'Italia de kurk van de champagne in zijn oog kreeg. Wereldkampioen biatlon Viktor Brandt komt ook in het rijtje met bizarre blessures terecht.

De Zweed hield zijn gescheurde enkelband lang geheim, maar onthulde dat zijn voorbereiding op het komende wereldbekerseizoen niet vlekkeloos was verlopen. Een bizar ongeluk midden mei zorgde ervoor dat hij maandenlang uitgeschakeld was.

Brandt ontdekte naast biatlon een andere hobby: thuis basilicum kweken. Maar die bezigheid kostte hem wel een groot deel van zijn voorbereiding. "Ik kon tien weken niet skiën", onthult hij in de Zweedse krant Expressen.

Streep door trainingskampen

Het ging mis toen Brandt het vuilnis buiten zette. In zijn andere hand had de Zweedse biatleet een pot basilicum vast. Brandt was in gedachten verzonken toen hij de laatste stap van de trap miste en viel. De gevolgen: twee gescheurde enkelbanden.

De wereldkampioen estafette miste hierdoor twee trainingskampen in Lavaze en Sollefteå. In de Zweedse krant geeft hij inzicht in zijn gevoelens kort na de verwoestende crash: "In het begin vond ik het behoorlijk zwaar om helemaal niet te kunnen trainen. Mentaal was het ook zwaar, maar met elke week ging het beter."

'Geen groene vingers'

Brandt is inmiddels weer aangesloten bij de nationale ploeg, dat op hoogtestage is in Frankrijk. "Ik ben erg optimistisch over hoe het mijn zomer heeft beïnvloed", vertelt Brandt, die aangepast moest trainen. Optimistisch over zijn nieuwe hobby is hij niet. "Het wordt een regelrechte ramp", zegt hij over de groei.

"We hebben twee bladeren die rechtop staan ​​en zich in verschillende richtingen verspreiden. Het heeft mijn voet en mijn zelfvertrouwen om te groeien helaas ook kapotgemaakt. Ik heb het idee opgegeven dat dit überhaupt zou werken. Dus ik heb het de hele zomer geprobeerd. Maar ik heb waarschijnlijk geen groene vingers", is hij realistisch.