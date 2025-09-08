Bij FC Porto is de schrik groot na het uitvallen van Luuk de Jong. De spits moest maandagavond tijdens een oefenduel met Lusitania de Lourosa vroegtijdig naar de kant en verliet het veld zelfs per brancard. Volgens Portugese media is de kans aanwezig dat de Nederlander lange tijd uit de roulatie is.

Het oefenduel met Lusitania de Lourosa was bedoeld voor de Porto-spelers zonder interlandverplichtingen om ritme op te doen, maar kreeg al snel een vervelend randje. Na een stevige botsing met de doelman van Lourosa ging De Jong naar de grond en kon hij niet meer verder, waarna de Nederlander per brancard het veld verliet.

Domper voor Luuk de Jong

Volgens de Portugese krant A Bola liep De Jong bij het incident een blessure aan zijn linkerknie op, waarbij de binnenband beschadigd zou zijn. Porto bevestigde wel dat hij geblesseerd is geraakt, maar hield de ernst nog in het midden. In Portugal klinkt de vrees dat de spits maanden uit de roulatie kan zijn, al moet verder onderzoek de komende dagen duidelijkheid geven.

De timing van de blessure maakt het extra wrang voor Porto. Eerste spits Samuel Aghehowa staat namelijk ook al aan de kant met een kwetsuur. Daardoor kreeg De Jong de kans om in de basis te starten. Nu dreigt Farioli in korte tijd twee centrumspitsen kwijt te raken, wat een enorme domper zou zijn voor de plannen van de nieuwe trainer.

De Jong vond nieuw avontuur in Portugal

De 35-jarige De Jong verraste afgelopen zomer door een contract te tekenen bij FC Porto, de club waar de van Ajax vertrokken coach Francesco Farioli tegenwoordig de leiding heeft. Tot dusver speelde hij vier competitiewedstrijden voor zijn nieuwe werkgever en daarin wist hij één keer te scoren. De ervaren aanvaller gold als belangrijke pion in de plannen van Farioli, die juist rekende op zijn routine en leiderschap.

Farioli ziet aanval verder leeglopen

Alsof het allemaal nog niet genoeg was, viel maandag ook William Gomes geblesseerd uit met een hamstringprobleem. Voor Farioli betekent het dat hij in korte tijd drie aanvallers moet missen. De oefenwedstrijd, die bedoeld was om de niet-internationals ritme te laten opdoen, eindigde zo in een nachtmerrie. De trainer ergerde zich bovendien aan de harde speelstijl van Lusitania de Lourosa, die volgens hem te ver ging in een oefenpotje.