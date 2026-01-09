Topskiër Marcel Hirscher komt niet in actie op de Olympische Spelen van Milaan en Cortina. Een blessure aan zijn kuit speelt de 36-jarige Oostenrijkse Nederlander parten.

De olympische droom van Hirscher is in duigen gevallen. De topskiër, die namens Oostenrijk al tweemaal een gouden medaille veroverde op de Winterspelen, wilde in Cortina in actie komen onder de Nederlandse vlag. Hirscher heeft namelijk een Oostenrijkse vader en Nederlandse moeder. Na zijn comeback in de skisport in 2024, wilde hij het thuisland van zijn moeder een dienst bewijzen en daarvoor uitkomen.

Kuitblessure

Dat gaat hem helaas niet lukken. Hirscher verklaart dat hij niet fit genoeg is om op niveau te kunnen acteren op de aankomende Olympische Spelen. Hij is nog steeds herstellende van een kruisbandblessure die hij in 2024 opliep. Daarnaast heeft hij ook last van een kuitblessure, zo deelt Hirscher in een video op zijn Instagram.

"In de kerstperiode heb ik nog noodgedwongen veertien dagen thuis gezeten. Dat heeft niet geholpen om mijn zelfvertrouwen te vergroten. Daarom heb ik besloten dit seizoen niet in actie te komen in de wereldbeker en dus ook niet op de Olympische Spelen", aldus Hirscher, die naast de Spelen dus ook niet meer in actie komt tijdens de resterende wereldbekerwedstrijden van het seizoen.

Comeback

In oktober 2024 maakte Hirscher een sensationele comeback in de skisport. Na ruim vijf en een half jaar afwezigheid ging hij weer meedoen aan wereldbekerwedstrijden. Helaas was het slechts van korte duur. In december van dat jaar scheurde Hirscher zijn kruisband tijdens een training. Hierdoor stond hij ruim een jaar langs de kant.

Ondanks het moeilijke besluit en de zware periode die hij achter de rug heeft, wil Hirscher nog niets weten van stoppen. "Ik blijf gewoon verder gaan met trainen en ik zie jullie volgend seizoen", zo sluit hij zijn videoboodschap af.

Skigrootheid

Voor zijn comeback, toen Hirscher namens Oostenrijk uitkwam, gold hij als een van de beste alpineskiërs ter wereld. Op de Spelen van Pyeongchang in 2018 veroverde hij goud op de combinatie en op de reuzenslalom. Daarnaast werd Hirscher zevenmaal wereldkampioen en was hij van 2011 tot en met 2019 acht jaar op rij de beste in de wereldbeker.