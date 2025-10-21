Skiër Marcel Hirscher moet zijn rentree op de piste uitstellen. De tegenwoordig voor Nederland uitkomende Oostenrijker zette vorig jaar zijn zinnen op de Winterspelen van 2026 in Milaan, maar kreeg al veel tegenslagen te verwerken.

Hirscher wilde komende zondag in Sölden deelnemen aan een reuzenslalom om de wereldbeker, nadat hij in december vorig jaar een kruisband in zijn linkerknie had gescheurd. Maar hij was de afgelopen twee weken ziek, meldde Patrick Riml van Hirschers sponsor Red Bull op tv-zender ServusTV.

"Kruisband weg, project voorbij", liet Hirscher eind 2024 weten via zijn team. Hij werd al snel na het oplopen van de blessure, op de Reiteralm, succesvol geopereerd in het Oostenrijkse Graz. Hirscher ging overigens niet eens onderuit toen hij de blessure opliep, maar gleed enkel uit.

"Natuurlijk is het zwaar na acht maanden in zo'n belangrijk project te hebben gestopt. Het is enorm jammer, want het hele team - inclusief ikzelf - had andere plannen voor deze winter. Het zal zeker moeilijk zijn om naar de races te kijken. Misschien ben ik eindelijk klaar met mijn reis", aldus Hirscher.

Emotionele rentree

De 36-jarige Hirscher is tweevoudig olympisch kampioen, zevenvoudig wereldkampioen en achtmaal winnaar van de wereldbeker over alle disciplines. Een jaar geleden maakte hij zijn rentree, na een afwezigheid van vijf jaar. Dat was een emotioneel moment voor hem.

Hirscher komt uit voor Nederland, het land van zijn moeder. In Oostenrijk heeft hij te veel concurrentie. Zijn terugkeer op de piste is nu gepland voor 16 november, wanneer er in het Finse Levi een slalom wordt geskied.