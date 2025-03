Spraakmakende sportlegende (40) barst in huilen uit na 'heel zeldzaam' moment

Lindsey Vonn heeft het nodige meegemaakt in haar imposante carrière. De 40-jarige skilegende won alles wat er te winnen valt, stopte en keerde terug. Met succes, want afgelopen weekeinde had ze haar eerste podiumplaats sinds haar comeback. En dat 'op eigen sneeuw'.

Eind vorig jaar maakte Vonn haar rentree met een veertiende plek op de Super-G in het Zwitserse St. Moritz. Bij de seizoensafsluiter in het Amerikaanse Sun Valley (Idaho) pakte ze het zilver achter de 33-jarige Lara Gut-Behrami. Die was 1,29 seconden sneller dan de Amerikaanse. Het brons was voor Federica Brignone uit Italië.

In de Super-G ging de eindwinst naar Gut-Behrami na een nagelbijter. Haar overwinning in de laatste race betekende de bovenste plek voor Brignone. De Italiaanse won wel de reguliere wereldbeker. Toch was dat niet waar het na afloop over ging in Sun Valley.

Thuiswedstrijd

Vonn stal namelijk de hoofdrol voor eigen publiek. Superwoman op ski's kwam in 1.13,64 beneden, wat zorgde voor een explosie aan geluid bij de aanwezige fans. Na afloop van haar run zat Vonn huilend in de sneeuw. Ook toen ze haar zilveren medaille kreeg, rolden de tranen over haar wangen.

Lindsey Vonn guarantees herself a podium in Sun Valley 🙌 pic.twitter.com/1974oiHAnU — TNT Sports (@tntsports) March 23, 2025

"Ik wilde het thuis echt goed doen. Het is heel zeldzaam in mijn carrière dat ik op eigen bodem heb kunnen skiën. De sneeuw is net als thuis in Vail (Colorado) voor mij. Ik voelde me er echt comfortabel op", sprak de geëmotioneerde Vonn na afloop.

Rijke carrière

Vonn is in meerdere opzichten het boegbeeld van de skisport. Ze won goud op de Olympische Winterspelen van 2010 in Vancouver, maar dat niet alleen. Vonn liet het ene na het andere record sneuvelen in de wereldbekerwedstrijden. In 2019 ging ze met pensioen, maar een paar jaar later maakte ze met een kunstknie succesvol haar rentree.

Op liefdesgebied ging het de afgelopen tijd wat minder. Vorige maand ging het uit met de acteur Diego Osorio, bekend van onder meer Drug Mule. Vonn datete ook een tijdje met golficoon Tiger Woods, maar dat liep op niets uit. Woods is tegenwoordig gelukkig met de ex van Donald Trump Jr..