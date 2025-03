Golflegende Tiger Woods onthult bijzondere liefdesrelatie met goede bekende van Donald Trump

Tiger Woods heeft zijn nieuwe relatie wereldkundig gemaakt. De Amerikaanse golflegende is officieel samen met een bekende naam in het land. De ex-vrouw van de zoon van Donald Trump is de nieuwe liefde van Woods.

Op zijn Instagram postte Woods een tweetal foto's met zijn nieuwe vriendin Vanessa Kay Haydon (maar eigenlijk beter bekend als Vanessa Trump). 'Liefde is in de lucht en het leven is beter met jou aan mijn zijde', zet het golficoon als caption bij de afbeeldingen. 'We kijken vooruit naar onze reis in het leven die we samen mogen afleggen. Op dit moment hopen we dat we onze privacy krijgen voor iedereen die ons nader aan het hart ligt.'

De 49-jarige Woods en de 47-jarige Trump begonnen hun relatie als vrienden, maar al langere tijd gingen er geruchten over een liefdesrelatie. De golflegende was van 2004 tot 2010 samen met zijn eerste vrouw Elin Nordegren. Vanessa ging in 2018 uit elkaar met Donald Trump junior, de huidige president van Amerika. Ze kregen samen vijf kinderen. Zijn vader heeft al lange tijd een relatie met Melania, de huidige First Lady van de Verenigde Staten.

Support

Het opvallende feit is dat Woods een supporter is van Trump als president van de Verenigde Staten. De Amerikaanse speler werd meermaals op de golfbaan gezien met de voormalig zakenman en hij sprak zich regelmatig openlijk uit voor een presidentscarrière van Trump. In 2019 kreeg Woods zelfs een eremedaille uit handen van Trump tijdens zijn eerste periode als president van de Verenigde Staten.

Veel exen

Woods heeft in zijn leven meerdere relaties gehad. Tijdens zijn relatie met Elin Nordegren, de moeder van zijn kinderen, zou hij ruim 120 keer zijn vreemdgegaan. Later ging de golfer ook nog even met de bekende skister Lindsey Vonn.