Problemen voor Boca Juniors in aanloop naar het WK voor clubs in de Verenigde Staten. De Amerikaanse autoriteiten weigerden een visum voor verdediger Ayrton Costa, meldt persbureau Reuters.

Costa reisde niet met zijn teamgenoten mee, die zondag al naar Miami vlogen. Zijn visumaanvraag was nog in behandeling bij de Amerikaanse ambassade in Buenos Aires. Die aanvraag werd uiteindelijk afgekeurd. "We kunnen bevestigen dat Ayrton Costa het WK voor clubs met Boca zal missen", vertelde een woordvoerder van de club aan het persbureau. "De verdediger zou woensdag afreizen, maar heeft geen visum gekregen."

Broer van PSV-smaakmaker pakt op bijzondere wijze laatste ticket voor WK voor clubs Los Angeles FC heeft zich twee weken voor de start als allerlaatste club geplaatst voor het WK voor clubteams. Het Amerikaanse team, dat uitkomt in de MLS, won na verlenging met 3-1 van het Mexicaanse Club América. Zij mochten vanwege een bijzondere FIFA-uitspraak strijden om het 32ste toegangsbewijs. In de selectie van LAFC zit een voor Nederland bekende naam: Tillman.

Crimineel verleden

Costa accepteerde in 2023 een voorwaardelijke straf om een rechtszaak te voorkomen voor een gewapende overval in 2018 in de Argentijnse plaats Bernal. Zijn criminele verleden is de reden voor de weigering om de VS binnen te komen, schrijven buitenlandse media. De Amerikaanse ambassade in Buenos Aires geeft vooralsnog geen commentaar op de situatie van Costa.

Tijjani Reijnders rondt transfer naar Manchester City nét op tijd af: 'Het is een droom die uitkomt' Manchester City is flink aan het bouwen aan een verse selectie voor het nieuwe seizoen en gooit de ene na de andere transfer de deur uit. Toch moest Tijjani Reijnders even geduld hebben. Gelukkig voor de Oranje-international was alles net op tijd geregeld voor een belangrijk toernooi.

De absentie van centrale verdediger zorgt voor problemen bij trainer Miguel Russo. Costa was een beoogd basisspeler voor Boca Juniors. Daarnaast is Marco Pellegrino, die voor het WK voor clubs overkwam van AC Milan, er niet bij vanwege een spierblessure. Daardoor is de kans groot dat veteraan Marco Rojo (ex-Manchester United) start.

WK voor clubs

Boca Juniors speelt dinsdagnacht (Nederlandse tijd) in Miami zijn eerste wedstrijd tegen de Portugese topclub Benfica. Verder zit het in de poule bij Bayern München en Auckland City uit Nieuw-Zeeland.