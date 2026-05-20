Jesper de Jong en Suzan Lamens mogen nog altijd blijven hopen op deelname aan het hoofdtoernooi van Roland Garros. De Nederlandse tennissers plaatsten zich woensdag allebei voor de finale van de kwalificaties.

De Jong had eigenlijk best wat pech dat hij überhaupt mee moet doen aan het kwalificatietoernooi in Parijs. Door afmeldingen van toppers als Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti en Holger Rune en nog wat andere spelers schoof hij op de reservelijst voor het hoofdschema namelijk flink wat plekjes op. De Jong was daardoor eerste reserve, maar helaas voor hem meldde zich niemand zich meer af.

Comeback De Jong op Roland Garros

Daardoor moet de Nederlander deze week drie potjes zien te winnen om net als de afgelopen twee jaar mee te mogen doen aan het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Hij is voorlopig goed op weg om dat ook te gaan doen. De Jong plaatste zich woensdag namelijk voor de laatste ronde.

Dat ging echter niet eenvoudig voor de nummer 109 van de wereld. Tegen de Canadees Liam Draxl (ATP-164) verloor hij namelijk de eerste set. De Jong stelde daarna snel orde op zaken in de tweede set en ook in het derde bedrijf had hij het betere van het spel. De Nederlander brak zijn tegenstander in de derde set direct, zag hem daarna wel weer op gelijke hoogte komen, maar een break op 3-3 bleek uiteindelijk beslissend: 4-6, 6-1, 6-3.

Laatste horde

De Jong speelt door zijn zege vrijdag om een plekje in het hoofdtoernooi. De Amerikaan Michael Zheng, is dan de laatste horde. De Nederlander speelde nooit eerder tegen de nummer 146 van de wereld.

Zelfs bij een nederlaag mag De Jong overigens nog hopen op een plekje in het hoofdtoernooi. Als hoogst geplaatste speler in het kwalificatietoernooi maakt hij bij verlies sowieso kans om als lucky loser alsnog toegelaten te worden. Hij moet dan wel hopen dat er deze keer wel nog een andere speler zich afmeldt. Dan is het niet zo dat De Jong direct de gelukkige is, want dat wordt bepaald via een loting met andere verliezers uit de laatste kwalificatieronde.

Lamens door na slijtageslag

Ook Lamens wist zich woensdag te plaatsen voor de laatste kwalificatieronde in Parijs. De nummer 129 van de wereld rekende in drie sets af met de Roemeense Irina-Carmelia Begu. Lamens had het in twee sets af kunnen maken, maar in de tiebreak van het tweede bedrijf liet ze twee matchpoints liggen. Dat was een flinke dreun, maar de Nederlandse herpakte zich snel en kwam in de beslissende set geen moment in gevaar: 6-4, 6-7 (7), 6-3.

Lamens moet het vrijdag in de finale van het kwalificatietoernooi opnemen tegen Maja Chwalinska, die dertien plekken hoger op de wereldranglijst staat. De Poolse won in februari de enige eerdere ontmoeting met Lamens en deed dat op overtuigende wijze: 6-1, 6-2.

Twee Nederlanders op Roland Garros

De Jong en Lamens kunnen ervoor zorgen dat het aantal Nederlanders in het hoofdtoernooi verdubbeld gaat worden. Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zijn voorlopig als enige geplaatst. Bij de vrouwen is er nog geen enkele landgenote zeker van deelname.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover