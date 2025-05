Absolute toptennisser lekt veel details over ceremonie voor Rafael Nadal op Roland Garros

Zondag barst de strijd om Roland Garros in al zijn hevigheid los. De afgelopen jaren was Rafael Nadal de absolute veelvraat van het Franse toernooi, maar hij stopte dit jaar met tennis. De Spanjaard krijgt daarom een ereceremonie tijdens de start, maar Novak Djokovic kon het niet laten om al wat details uit te lekken.

Nadal wordt bij alle toernooien gezien als een absolute legende in de tennissport, maar op Roland Garros in het speciaal. Voor bijna vijftien jaar was de Spaanse specialist niet te stoppen op de baan in Parijs en reeg hij de overwinningen aan elkaar. Nadal won de edities van 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 en 2020. In totaal pakte hij daarmee 14 overwinningen op het gravel van Roland Garros.

Mede daardoor vond Roland Garros het gepast om de Spaanse tennislegende te eren met een ceremonie aan het begin van het toernooi. De details rond die ceremonie zijn nog niet bekend en bleven lange tijd geheim. Djokovic, de man die Nadal enkele keren wist te verslaan op zijn terrein in Parijs, kon het echter niet laten om toch een paar namen los te laten die aanwezig zijn bij het eerbetoon.

Djokovic

De Servische topspeler vertelde dat hij samen met Roger Federer en Andy Murray aanwezig zal zijn bij de ceremonie. Samen met Nadal domineerden die drie het toptennis lange tijd. De Spanjaard was zelf ook present bij het afscheid van zijn grote rivaal Federer op de Laver Cup. De twee speelden samen een wedstrijd en barstten vervolgens allebei in tranen uit tijdens een optreden van de zangeres Ellie Goulding.

Tegenover het Franse Le Matin vertelt Djokovic over de ceremonie. "Het gaat een heel speciaal en emotioneel moment worden voor alle aanwezigen. Samen met Federer en Murray zal ik aanwezig zijn bij de ceremonie. Het gaat een prachtig moment zijn."