Topfavoriete Aryna Sabalenka opent overtuigend op Roland Garros in jacht op eerste titel in Parijs

Met een ijzersterk optreden heeft Aryna Sabalenka direct haar visitekaartje afgegeven op Roland Garros. De nummer één van de wereld gaf tegenstander Kamilla Rakhimova geen schijn van kans: 6-1, 6-0. Een krachtig begin van haar jacht op haar eerste titel in Parijs.

Sabalenka had in haar openingspartij nauwelijks moeite met de nummer 75 van de wereld. Rakhimova, die dit seizoen pas vier wedstrijden won, kwam simpelweg tekort tegen de agressieve, foutloze Belarussische. In iets meer dan een uur was de klus geklaard.

In vorm én topfavoriet

De 27-jarige Sabalenka verkeert al maanden in topvorm. Ze won in 2024 drie titels, stond in zes finales en boekte maar liefst 34 overwinningen in veertig partijen. Eerder deze maand versloeg ze Coco Gauff in de eindstrijd van het graveltoernooi in Madrid. Een rechtstreeks duel tussen twee van de grootste titelfavorieten in Parijs.

Toch ontbreekt Roland Garros nog op haar indrukwekkende palmares. Vorig jaar haalde ze de halve finale. In de tweede ronde van dit jaar wacht een duel met Lucrezia Stefanini of Jil Teichmann.

Nederlanders in actie

Niet alleen Sabalenka begon overtuigend. Ook Jelina Svitolina plaatste zich eenvoudig voor de tweede ronde. De Oekraïense rekende met 6-1, 6-1 af met Zeynep Sönmez uit Turkije.

Voor Nederland komen de eerste spelers later in actie. Botic van de Zandschulp trapt zondag af tegen de Amerikaanse wildcard-speler Emilio Nava. Tallon Griekspoor, Arantxa Rus en Suzan Lamens beginnen maandag aan hun toernooi.

