Afmelding Carlos Alcaraz in Madrid betekent heel goed nieuws voor geschorste Jannik Sinner

Carlos Alcaraz kan toch niet meedoen aan het Mutua Madrid Open, dat woensdag begonnen is. De Spanjaard heeft te veel last van zijn blessure. Toevallig betekent dat heel goed nieuws voor Jannik Sinner, die momenteel aan de kant staat wegens een schorsing.

Alcaraz heeft zich afgemeld voor het masterstoernooi van Madrid. De nummer 3 van de wereld heeft een dijbeenblessure opgelopen in de finale van het graveltoernooi van Barcelona, waar hij de finale verloor van de Deen Holger Rune. "Ik heb alles gedaan wat ik kon, maar het is de afgelopen dagen niet veel verbeterd", meldde Alcaraz.

De viervoudig grandslamwinnaar won dit seizoen het graveltoernooi van Monte Carlo en het tennistoernooi van Rotterdam. Hij gold als favoriet voor de eindzege in Madrid. De blessure is een tegenslag in zijn voorbereiding op Roland Garros, dat hij vorig jaar won.

Terugkeer van schorsing

Alcaraz won destijds in de halve finale van Sinner, die voor dat toernooi de nummer één van de wereld werd. De Italiaan kwam op 10 juni 2024 op plek één binnen op de ATP-ranglijst. In de maanden erna bouwde hij zijn voorsprong alleen maar verder uit. Tot hij in februari van dit jaar een dopingschorsing opliep, dat hem tot 4 mei aan de kant houdt.

Dat is nét op tijd voor Sinner om mee te doen aan Roland Garros, dat op 19 mei begint. Hij kan een week eerder zelfs alweer meedoen aan het masterstoernooi van Rome. Een thuiswedstrijd om mee te beginnen.

Bijzondere mijlpaal Jannik Sinner

Sinner weet door het uitvallen van Alcaraz in Madrid al zeker dat hij tot 8 juni 2025 de nummer één van de wereld blijft, weet La Gazzetta dello Sport. Dat komt er mede door omdat Alcaraz (nummer drie) zijn titel moet verdedigen in Roland Garros én nummer twee Alexander Zverev daar ook de finale haalde.