Rafael Nadal raakt gevoelige snaar bij Carlos Alcaraz: 'Dat betekent heel veel voor me'

Carlos Alcaraz heeft na zijn nederlaag in de finale van het prestigieuze tennistoernooi in Barcelona hulde gebracht aan zijn grote voorbeeld Rafael Nadal. De jonge Spanjaard verloor in drie sets van Holger Rune, maar kreeg na afloop morele steun van de tennislegende via een persoonlijk bericht.

Alcaraz begon sterk aan het gravelseizoen met een overwinning in Monte Carlo en werd in Barcelona als topfavoriet gezien. Zijn missie om de zogeheten ‘dubbel’ Monte Carlo–Barcelona te winnen, een prestatie die Nadal in zijn carrière tien keer leverde, leek haalbaar. Maar een slepende beenblessure speelde hem parten in de finale, waarin Rune uiteindelijk de betere was: 7-6 (8-6), 6-2.

Na afloop toonde de 21-jarige Alcaraz zich openhartig over de fysieke en mentale belasting die de tour met zich meebrengt. "Ik heb daar niet over nagedacht, maar ik wist wel dat het zwaar en veeleisend zou zijn", zei hij. "Ik had het vertrouwen om goed tennis te spelen, en dat is me denk ik gelukt. Dit is veeleisend, je moet elke dag 100 procent geven."

'Ik buig voor de voeten van Rafa'

Ondanks de teleurstelling sprak Alcaraz met bewondering over Nadal, zijn grote voorbeeld sinds zijn jeugd. "Zoveel wedstrijden zonder rust spelen, dat is wat hij had", verklaarde hij over zijn landgenoot. "Monte Carlo spelen en binnen een paar dagen in Barcelona aankomen is altijd ingewikkeld. Ik buig voor de voeten van Rafa door wat hij week na week heeft gedaan."

De jonge Spanjaard gaf aan dat hij nu pas écht inziet hoe buitengewoon Nadal’s prestaties zijn. "Mensen, zelfs ik, we bewonderen hem, vooral op deze gravelbaan. Alles achter elkaar winnen is onmogelijk. En je geeft het meer waarde als je het zelf meemaakt."

Persoonlijk bericht van Rafael Nadal

Wat het moment extra bijzonder maakte, was het persoonlijke bericht dat Alcaraz van Nadal ontving in aanloop naar het toernooi in Madrid. "Hij gaf me geen advies, maar hij heeft me wel een bericht geschreven waarin hij me aanmoedigt en zegt dat hij hoopt dat het niets ernstigs is en dat ik op mijn best ben in Madrid", onthulde Alcaraz. "Dat betekent veel voor me."

Alcaraz won het toernooi in Madrid in zowel 2022 als 2023. Zijn campagne in de Spaanse hoofdstad begint deze week en zijn eerste tegenstander wordt bepaald via de kwalificatierondes. Ondanks de tegenslag in Barcelona lijkt Alcaraz vastberaden om zich te herpakken, met de steun van een levende legende achter zich.