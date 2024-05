Arantxa Rus schiet uit startblokken op Roland Garros en verslaat voormalig nummer één van de wereld

Arantxa Rus heeft de eerste ronde van Roland Garros overleefd, door in twee sets met overtuiging van Angelique Kerber te winnen: 2-0. De beste Nederlandse tennisster neemt het in de volgende ronde op tegen de nummer vier van de wereld.

Kerber won in haar carrière drie van de vier Grand Slams, alleen Roland Garros niet. Daar komt op haar 36e dus geen verandering in. Rus was een stuk sterker dan Duitse veteraan (6-4, 6-3), die in haar carrière meer dan dertig miljoen dollar aan prijzengeld bij elkaar sprokkelde. Ter vergelijking: de teller van Rus staat op iets meer dan drie miljoen.

De Nederlandse tennisster én nummer vijftig van de wereld neemt het in de volgende ronde op tegen Elena Rybakina, de nummer vier van de wereld. De vrouw uit Kazachtstan won in 2022 Wimbledon en schopte het in Frankrijk al eens tot de kwartfinale van Roland Garros. Dat deed zij in 2021. Rus (33) kwam in 2012 tot de vierde ronde van het Franse toernooi.

Regenval zorgt voor vertraging bij Tallon Griekspoor en Arantxa Rus op Roland Garros Het schema van het graveltoernooi in Parijs is voor de derde opeenvolgende dag door regenval verstoord. Alle wedstrijden die buiten zonder overdekking moesten worden gespeeld, zijn uitgesteld tot minstens 16:00 uur.

Regenval in Parijs

De wedstrijd tussen Rus - de enige Nederlandse vrouwelijke deelnemer dit jaar - en Kerber begon dinsdag een stuk later dan gepland, door de flinke regenval die Parijs al een paar dagen teistert. Rus komt vermoedelijk donderdag in actie tegen Rybakina, maar dat wordt pas de avond van te voren definitief bekendgemaakt.

'Sinds haar vader overleed, speelt ze met vrijheid': Arantxa Rus (33) maakt nog altijd indruk Arantxa Rus beleeft op haar 33ste haar zoveelste tennisleven. De Nederlandse is er weer bij op Roland Garros en won in de eerste ronde van de gevallen kampioene Angelique Kerber. Jacco Eltingh is onder de indruk van de mentale en fysieke kracht van Rus.

Voor de wedstrijd sprak Sportnieuws.nl met Jacco Eltingh, technisch directeur van de KNLTB, over Rus. Haar vader overleed in 2023 en Eltingh ziet dat zij sindsdien iets 'vrijer' tennist. Eerder zei Rus daar zelf over: "Wat er met mijn vader is gebeurd, is zo erg dat je leert relativeren. Ik geniet nu van elke dag, heb er meer plezier in.”