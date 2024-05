'Sinds haar vader overleed, speelt ze met vrijheid': Arantxa Rus (33) maakt nog altijd indruk

Arantxa Rus beleeft op haar 33ste haar zoveelste tennisleven. De Nederlandse is er weer bij op Roland Garros en speelt in de eerste ronde tegen gevallen kampioene Angelique Kerber. Jacco Eltingh is onder de indruk van de mentale en fysieke kracht van Rus.

Dat zegt de technisch directeur van de Nederlandse tennisbond KNLTB tegen deze site. Hij ziet dat Rus vrijer tennist sinds haar vader in 2023 overleed. Iets dat ze eerder zelf ook toegaf. "Je maakt niet meer een probleem van iets”, zei ze eerder tegen het Algemeen Dagblad. "Wat er met mijn vader is gebeurd, is zo erg dat je leert relativeren. Ik geniet nu van elke dag, heb er meer plezier in.”

'Echt knap'

Dat relativeren brengt Rus weer nieuwe hoogtepunten in haar tenniscarrière. Ze staat in de top vijftig van de wereld en hoopt in Parijs de komende weken haar kwaliteiten te laten zien. "Ik heb veel respect voor Aran", zegt Eltingh tegen deze site. "Ze haalt het hoogtepunt in haar carrière in het slot van haar tennisleven. Dat is echt knap."

'Daardoor kan ze nu goed relativeren'

Volgens Eltingh komt dat dus door een combinatie van fysieke en mentale kracht. "Ze heeft nu vrijheid in haar hoofd. Dat heb je liever ook vroeg in je carrière, maar vaak komen levenservaringen pas laat in je carrière. Dan zit je in een leeftijd waar je veel meemaakt. Door het overlijden van haar vader kan ze nu goed relativeren en dingen accepteren zoals ze zijn. Ze maakt een nederlaag niet zwaarder dan nodig. Dat geeft vrijheid."

'Bewonderenswaardig'

Niet alleen in haar hoofd zit het goed, ook fysiek is Rus volgens Eltingh nog steeds op topniveau. "Ze doet nog altijd veel aan fitness. Ze maakt ook van dat stukje in het tennis haar werk en focus. Ze leeft echt nog steeds voor haar sport, dat is bewonderenswaardig."

Billie Jean King Cup

Rus is ook al jarenlang onderdeel van het Nederlandse team dat strijdt om de Billie Jean King Cup, het landentoernooi in het tennis. Hoewel ze zich, tot ongenoegen van haar ploeggenoten de vorige periode afmeldde, laat Rus met TeamNL zien belangrijk te zijn voor het team. Eltingh over de prestaties van de Nederlandse vrouwen: "We hebben niet de hoogst geplaatste spelers, maar halen wel de resultaten. Dat belooft veel voor de toekomst."