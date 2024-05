Arantxa Rus stelt teleur: Nederlandse tennisster meteen uitgeschakeld in Marokko

Een domper voor Arantxa Rus. De Nederlandse tennisster werd dinsdagmiddag al in de eerste ronde uitgeschakeld tijdens het tennistoernooi in Rabat, Marokko. De nummer 49 van de wereld kwam er niet aan te pas tegen María Lourdes Carlé en verloor in twee sets: 6-3, 6-3.

De nummer 83 van de wereldranglijst uit Argentinië maakte het de Nederlandse (33) al meteen behoorlijk lastig. Rus verloor maar liefst vier keer haar eigen servicegame en kwam daardoor geen moment lekker in de wedstrijd. De Argentijnse wist Rus in de tweede set bij een 4-3 stand te breaken en besliste zo het duel.

Rus verloor eerder deze maand in Rome al in de eerste ronde in drie sets van de Colombiaanse Camila Osorio, op dat moment de mondiale nummer 64. Ruim een maand geleden kende ze een pijnlijke wedstrijd tegen Coco Gauff. De Amerikaanse ster was veel te sterk en Rus pakte geen enkele game.

Actrice Zendaya kiest partij voor tegenstander van tennisster Arantxa Rus: 'Ik hou van haar' Tennisster Arantxa Rus neemt het deze week in de tweede ronde van het toernooi in Madrid op tegen Coco Gauff, de nummer drie van de wereld. Dat zal niet makkelijk worden, en dan heeft de Amerikaanse ook nog eens een wel heel bijzondere supporter.

Rus doet later deze maand mee aan Roland Garros. Het grandslamtoernooi ligt de ervaren tennisster niet echt, want ze werd de afgelopen zes keer al in de eerste ronde uitgeschakeld in Parijs. Dit jaar behaalde ze wel de tweede ronde op Australian Open. In 2012 kwam ze het verst tijdens Roland Garros: toen strandde Rus in de vierde ronde.