Actrice Zendaya kiest partij voor tegenstander van tennisster Arantxa Rus: 'Ik hou van haar'

Tennisster Arantxa Rus neemt het deze week in de tweede ronde van het toernooi in Madrid op tegen Coco Gauff, de nummer drie van de wereld. Dat zal niet makkelijk worden, want de Amerikaanse heeft een wel hele bijzondere supporter.

Gauff heeft namelijk de steun van actrice Zendaya. Dat is niet vreemd, want de actrice speelt in Challengers, een tennisfilm die deze week uitkomt. Zendaya speelt in de film een tennisster die in een liefdesdriehoek terechtkomt met twee andere tennissers. Het was voor de film wel handig dat ze een beetje wist hoe ze moest tennissen en daar hielp het team van Gauff bij.

Zendaya kreeg namelijk tennisles van oud-prof Brad Gilbert, die in zijn carrière twintig ATP-toernooien wist te winnen. Hij is sinds augustus 2023 onderdeel van het coachingsteam van Gauff, maar leerde de fijne kneepjes van het vak ook aan de actrice.

Bij de première van de film werd aan haar gevraagd of ze ook een inspiratie had in het tennis: "Ik hou van Coco en ik zou haar heel graag eens ontmoeten." Gauff liet via sociale media duidelijk merken dat ze dat wel zag zitten.

Ontmoeting met Rus

Rus won dinsdag in de eerste ronde van de Tsjechische Linda Fruhvirtova en mag het als beloning opnemen tegen Gauff. De Amerikaanse, die nog altijd slechts twintig jaar oud is, brak al op jonge leeftijd door en boekte in het najaar van 2023 haar grootste succes door voor eigen publiek de US Open te winnen. Rus en Gauff troffen elkaar nog niet eerder.

Rus is de enige Nederlandse vrouw die meedoet in Madrid. Bij de mannen zijn Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp van de partij. Griekspoor mag door zijn hoge ranking de eerste ronde overslaan.