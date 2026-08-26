Tennisster Anouk Koevermans heeft zich geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van de US Open. De 22-jarige Nederlandse versloeg in New York Linda Klimovičová uit Polen met 6-3, 7-5. Later kwamen er twee Nederlandse vrouwen tegen elkaar in actie.

Koevermans, de nummer 228 van de wereldranglijst, had in de eerste set genoeg aan één break. In de tweede set werkte ze een 4-2-achterstand weg om de winst binnen te halen.

Koevermans treft in de derde kwalificatieronde Mariam Bolkvadze uit Georgië. De Nederlandse wacht nog op haar debuut in het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi.

De jonge Koevermans wist zich nog nooit te plaatsen voor het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi. Een overwinning op Bolkvadze zou dus een primeur betekenen voor haar.

Koevermans is de dochter van voormalig Feyenoord-directeur Mark Koevermans. Hij bracht de tennisgenen over aan Anouk, één van zijn vier kinderen. Zelf was hij ook een begenadigd tennisser. In het enkelspel bereikte hij de 37ste positie op de wereldranglijst en in het dubbelspel haalde hij in 1990 de halve finale van Roland Garros.

Aranxta Rus wint van Suzan Lamens

Later op de woensdag stonden Aranxta Rus en Suzan Lamens tegenover elkaar in de tweede kwalificatieronde. Twee Nederlandse vrouwen dus, waardoor er sowieso één landgenote uitgeschakeld zou worden. De ervaren Rus (35) begon ijzersterk en pakte de eerste set met 6-3. Set twee ging met 6-4 naar de routinier, waarmee Rus zich dus kwalificeerde voor de laatste ronde.

In 2009 al op US Open

De kans bestaat dat Rus zeventien jaar na haar eerste optreden op US Open dus weer het hoofdtoernooi behaalt. Slechts twee keer kwam ze tot de tweede ronde. Dat was in 2011 en in 2024. Haar beste grandslamprestatie stamt uit 2012, toen ze ronde vier op Roland Garros bereikte.

Voor Lamens (27) zit er dus geen nieuw hoofdtoernooi op US Open in. Vorig jaar nam ze voor het eerst deel aan de Grand Slam in New York en stootte ze knap door naar de tweede ronde.

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