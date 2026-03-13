Aryna Sabalenka bereikte donderdagnacht de halve finale van Indian Wells na een zege op Victoria Mboko. Na de wedstrijd werd ze geïnterviewd door ex-toptennisser Tim Henman en de Wit-Russische deed haar oud-collega een opvallend verzoek.

Sabalenka schakelde eerder al Naomi Osaka uit op Indian Wells en donderdag was Mboko aan de beurt. De Canadese nummer tien van de wereld was niet opgewassen tegen de krachtige service van Sabalenka en uiteindelijk ging ze in twee sets onderuit. De Wit-Russische treft nu Linda Noskova in de halve finale. Sabalenka verklapte na de wedstrijd echter dat ze hoopt dat in ieder geval een iemand erbij is tijdens dat duel.

Tim Henman

Henman is als Amerikaanse oud-topspeler verbonden aan het Indian Wells-toernooi. Hij interviewt de winnaars op de baan nadat ze hun zege hebben binnen gehaald. Henman kent het klappen van de zweep, want als speler haalde hij meerdere halve finales op Grand Slams als Wimbledon, de US Open en Roland Garros. Sabalenka deed hem echter wel een opvallend verzoek.

De eerste set versloeg ze Mboko via een tiebreak en volgens de nummer één van de wereld hielp Henman daar aan mee. "Voor de tiebreak zag ik jou staan en ik wist dat dit een teken van geluk was. Dus gelukkig sleep ik die tiebreak met 7-0 binnen. Zou je alsjeblieft bij meer van mijn wedstrijden aanwezig kunnen zijn", luidde het opvallende verzoek van Sabalenka aan de voormalig nummer vier van de wereld op de ATP-rankings.

Instagram

Naast haar opmars op Indian Wells is Sabalenka ook bezig met het up to date houden van haar Instagram. Daarmee gaat de topspeelster altijd mee met de nieuwste trends, zo ook nu weer. In een video heeft ze haar coaches opgetrommeld om langs haar te lopen, terwijl Sabalenka naar ze schreeuwt. De coaches draaien om en de Wit-Russische vraagt zich gekscherend af waarom de mannen zo met haar bezig zijn. De video van Sabalenka pakt zoals altijd bijna 100.000 likes en collega's als Novak Djokovic kunnen er om lachen.