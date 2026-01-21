De Australian Open is woensdagochtend gestaakt vanwege de weersomstandigheden. Boven Melbourne brak ineens de regen uit en moesten alle duels stilgelegd worden. Het hardcourt was binnen no-time kleddernat en dus moesten alle toptennissers naar binnen, ook thuisspeler Alex De Minaur. Hij speelde weliswaar in de Rod Laver Arena (met dak), maar daar hadden ze geen rekening gehouden met het weer.

De Australische nacht stond in het teken van publiekslieveling De Minaur en Alexander Zverev. De twee toptennissers speelden hun partij in de tweede ronde, maar zagen hun poging om de derde ronde te bereiken gestaakt worden. Het weer in Australië kan nogal extreem zijn. Eerder deze maand bezweek een ballenmeisje nog door de hitte langs één van de banen. Nu gooide regen dus roet in het eten. Het dak boven de Rod Laver Arena werd wel dicht gemaakt, maar dat duurde even. Dus moesten ook De Minaur en tegenstander Hamad Medjedovic terug naar binnen.

Rolmachines

Speciale rolmachines werden de baan opgehaald om het hardcourt op de bespeelde tennisbanen droog te maken. De verwachting is dat de regen nog wel even aanhoudt boven Melbourne en dus zullen niet alle duels voorlopig hervat kunnen worden. Zverev, de nummer 5 van de wereld, is bijvoorbeeld ook weer binnen om te wachten tot de regen dusdanig is verminderd dat er weer gespeeld kan worden in de John Cain Arena. Cameron Norrie - Emilio Nava ligt ook stil. Niet alle banen hebben een schuifbaar dak, dus is het voor sommigen wachten tot het droog is.

Boven de Margaret Court Arena was het dak duidelijk eerder dicht en de baan droog, waardoor Frances Tiafoe - Francisco Comesana als eerste weer kon beginnen. De Amerikaan Tiafoe en Argentijn Comesana konden door de opgedroogde baan vanwege het dichte dak als eerste weer hervatten. De Minaur en Medjedovic kwamen even later de baan weer op toen het dak boven het hoofdstadion ook weer dicht was.

'Hele grote fout'

Mats Wilander, oud-toptennisser en analist voor Eurosport, snapt er helemaal niks van dat het dak boven de Rod Laver Arena niet eerder dicht is gemaakt. "Dit weer met regen en wind werd al de hele dag voorspeld. Er zit gewoon een dak boven het stadion, dus dat had allang dicht kunnen zijn. Ik heb geen idee waarom dat is gebeurd. Dit is een hele grote fout van de organisatie."

Vrouwen

Bij de vrouwen zijn er 'maar' twee duels slachtoffer van de regen. Jasmine Paolini staat 4-1 voor in de eerste set tegen Magdalena Frech. Karolina Muchova en Alycia Parks staan 1-1 in sets.

