Voormalig toptennisster Michaëlla Krajicek (37) heeft zich met succes op een andere sport gestort: padel. Die twee disciplines hebben immers de nodige raakvlakken. De halfzus van Richard Krajicek heeft de smaak zo enorm te pakken, dat ze een eigen evenement heeft opgezet.

De voormalige nummer 30 van de WTA-ranking heeft haar liefde voor tennis uiteraard niet verloren, maar de dagen dat ze ploeterde om punten bijeen te meppen op de tour zijn voorbij. Als padelspeelster is het allemaal wat minder stressvol, al is Misa Krajicek even strijdlustig als voorheen.

Zo stond ze vorig weekend aan de start bij het Legends Padel Tournament met het doel te winnen. Dat lukte ook bij het toernooi dat oud-profvoetballer Rafael van der Vaart voor de derde keer organiseerde bij Primos Padel te Beverwijk.

Krajicek Padel Cup

Dat is niet het enige evenement waarbij bekende Nederlandse (oud-)sporters een bijdrage leveren om de padelsport populairder te maken. Krajicek heeft bijvoorbeeld ook zelf een evenement op poten gezet: de Krajicek Padel Cup. Het evenement vond vrijdag 29 mei 2026 voor de eerste keer plaats. Plek van handeling was Den Haag. Krajicek werkte daartoe samen me de Krajicek Foundation en SimonSport.

Op haar Instagram-pagina schrijft ze: "Eerste editie van de KRAJICEK Padel Cup is een feit & toch trots om te zeggen dat wij deze samen met Matwé Middelkoop op ons naam hebben kunnen schrijven in de hoogste categorie A. Aan het hele team van de Krajicek Foundation, echt geweldig georganiseerd." Matwé Middelkoop is een Nederlandse oud-tennisprof die zich specialiseerde in het dubbelspel. Oud-voetballer Gianni Zuiverloon grapt: "Eigenlijk mag je je eigen toernooi niet winnen."

Roland Garros

Eerder in mei sprak deze site nog met Krajicek. Ze verwachtte dat Jannik Sinner op Roland Garros weinig tegenstand zou ondervinden. Maar de Italiaan ligt er al uit, na een inzinking in de tweede ronde. Ook oud-winnaar Novak Djojkovic zit niet meer in het toernooi. Jesper de Jong wel. De Nederlandse hoopt bereikte vrijdag de vierde ronde in Parijs.

