Bekende vriendin van Amerikaanse toptennisser slaat terug na kritiek op aanwezigheid bij Roland Garros

In Parijs is het sterren spotten op Roland Garros. Onder anderen voetballers Cody Gakpo en Ousmane Dembélé en de Nederlandse basketballer Quinten Post waren in de Franse hoofdstad. Maar ook de Amerikaanse voetbalster Trinity Rodman zat op de tribune om haar vriend aan te moedigen.

Rodman is sinds kort een setje met de Amerikaanse toptennisser Ben Shelton. Hun relatie werd in maart wereldkundig, door een mysterieuze post op Instagram. Sindsdien ligt Rodman onder het vergrootglas, omdat ze nog altijd niet hersteld is van een hardnekkige rugblessure waar ze sinds de Olympische Spelen van 2024 mee sukkelt.

Rodman reageert op kritiek

In april maakte Washington Spirit bekend dat Rodman er voor onbepaalde tijd uitligt met een rugblessure. De 22-jarige ster van het Amerikaanse vrouwenvoetbal worstelt al jaren met pijn en stelde zelfs dat ze nooit meer '100 procent fit' wordt. "Het is een kwestie van niet één specifiek ding, het is gewoon de manier waarop mijn rug is opgebouwd", vertelde ze destijds.

Veel fans vroegen zich af of Rodman wel aan haar herstel werkte, nu ze vaker op de tribune werd gespot bij haar vriend. Daar reageerde ze op met een post op Instagram. 'Ja, ik ben bijna elke dag aan het grinden in personal training om weer het veld op te komen... NEE, ik ben niet alleen een WAG en op vakantie. Dank je wel', was ze duidelijk.

Deceptie op Roland Garros

Tussen al het trainen en herstellen door vond Rodman tijd om haar vriend in Parijs te steunen. Samen met oud-tennisser Bryan Shelton, haar schoonvader, zag ze hoe haar vriend in vier sets verloor van de Spaanse topspeler Carlos Alcaraz in de vierde ronde.

Shelton gaat zich nu opmaken voor het grasseizoen, dat eindigt op het heilige grandslamtoernooi Wimbledon. Wie weet is Rodman daar ook van de partij, als ze nog niet hersteld is van haar slepende rugblessure.

Bekende vader

Niet alleen Rodman heeft een bekende schoonvader, dat geldt ook voor Shelton. Die van hem is misschien nog wat bekender, al wil zijn vriendin weinig meer met hem te maken hebben. De voetbalster is de dochter van de veelbesproken basketballegende Dennis Rodman, die opzien baarde met zijn gedrag buiten het veld. Zo had de vijfvoudig kampioen van de NBA een relatie met actrice Carmen Electra, is hij bevriend met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-Un en reisde hij daags voor de NBA Finals naar Las Vegas voor de nodige drank en feestjes.

"Hij is geen vader. Misschien wel biologisch, maar verder niets", sprak de voetbalster van Washington Spirit eind 2024. Trinity Rodman speelde op 23-jarige leeftijd al 47 wedstrijden voor Team USA en scoorde daarin elf keer. Ze won olympisch goud in 2024 olympisch goud. Voor Shelton laat het eremetaal op grandslams nog even op zich wachten. Zijn beste prestaties zin halve finales op de US Open (2023) en de Australian Open (2025).

