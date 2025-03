Belgische routinier stunt in Miami met uitschakeling toptennisser Carlos Alcaraz: 'Dit zal ik me herinneren'

Carlos Alcaraz zit momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De Spaanse toptennisser verkeert in een matige vorm en moest dat zaterdag bekopen met een vroege uitschakeling op het Masters-toernooi in Miami. Hij verloor van een stuntende Belg.

Alcaraz is verrassend in de tweede ronde uitgeschakeld op het masterstoernooi van Miami. De Spanjaard, nummer drie van de wereld, verloor van de Belg David Goffin met 5-7, 6-4, 6-3. Het was voor Alcaraz zijn eerste wedstrijd op het grote Amerikaanse toernooi, nadat hij voor de eerste ronde een bye had gekregen. Goffin rekende in zijn eerste ronde eerst nog af met Aleksandar Vukic uit Australië, de nummer 77 van de wereld.

Tweede keer op rij

De 34-jarige Goffin versloeg Alcaraz drie jaar geleden in Astana ook al, in hun laatste ontmoeting. Toen hij in Miami aanvoelde dat de Spanjaard ver verwijderd was van zijn beste vorm in de openingsset, die Alcaraz nog wel net wist te winnen, ging de Belgische veteraan vol in de aanval.

Carlos Alcaraz voelt zich dankzij Rafael Nadal helemaal thuis in Indian Wells: 'Ik doe het bijna elke dag' De Spaanse toptennisser Carlos Alcaraz heeft wat opgestoken van zijn landgenoot en ex-prof Rafael Nadal. Daardoor staat de 21-jarige in de halve finale in het masterstoernooi Indian Wells. "Het helpt me heel erg om goed te spelen."

'Een avond die ik me zeker zal herinneren'

Goffin, die is afgezakt naar de 55e plek op de wereldranglijst, sloeg een aantal prachtige winners, terwijl Alcaraz zichtbaar worstelde en veel ongedwongen fouten maakte. "Het is een avond die ik me zeker zal herinneren - tegen Carlos en in zo'n stadion", zei Goffin na afloop. "Deze avond geeft me veel vertrouwen om door te gaan."

Toptennisser Tallon Griekspoor neemt 'wijze beslissing' na ongekend succes: 'Ik wil geen risico nemen' De Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor kan zijn kwartfinale op Indian Wells geen vervolg geven bij het masterstoernooi van Miami. Hij heeft namelijk een ingrijpend besluit moeten nemen.

Prijzengeld

In de derde ronde moet Goffin nu tegen de Amerikaan Brandon Nakashima. Met het behalen van die wedstrijd is de Belg al zeker van ruim 60.000 dollar aan prijzengeld. Alcaraz gaat naar huis met 'maar' 35.260 pond. Er doen in Miami geen Nederlanders mee aan het enkelspel. Tallon Griekspoor had zich ingeschreven, maar trok zich daags voor zijn wedstrijd terug. Bij de vrouwen verloor Suzan Lamens meteen in de eerste ronde. In het dubbelspel zijn nog wel Nederlanders actief.