Carlos Alcaraz voelt zich dankzij Rafael Nadal helemaal thuis in Indian Wells: 'Ik doe het bijna elke dag'

Tallon Griekspoor is na een enorme stunt uitgeschakeld op het masterstoernooi van Indian Wells. De tennisser bereikte voor het eerst in zijn carrière in de kwartfinale bij het evenement in de Verenigde Staten en dat is niet alleen goed geweest voor zijn positie op de wereldranglijst, maar ook voor zijn bankrekening. Griekspoor heeft namelijk een heel mooi bedrag aan prijzengeld verdiend.