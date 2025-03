Toptennisser Tallon Griekspoor neemt 'wijze beslissing' na ongekend succes: 'Ik wil geen risico nemen'

De Nederlandse toptennisser Tallon Griekspoor kan zijn kwartfinale op Indian Wells geen vervolg geven bij het masterstoernooi van Miami. Hij heeft namelijk een ingrijpend besluit moeten nemen.

"Ik moet mij helaas terugtrekken van Miami", onthulde Griekspoor voor de camera van Ziggo Sport. "Wat enkelklachten overgehouden aan Indian Wells. Daar in de eerste ronde door mijn enkel gegaan. Ik heb het daar redelijk kunnen managen en pushen, alleen nu een wijze beslissing moeten nemen om hier helaas terug te trekken."

"Wat het precies is, weet ik niet. Het is een enkel met een kleine historie. Daar wil ik geen risico mee nemen. Met pijnstillers en tape door gespeeld vorige week en kunnen pushen, maar dat wil ik niet nog een week doen omdat ik uit het verleden weet dat het me alleen maar schade kan aanbrengen."

Programma

De kapotte enkel zorgt er voor dat het programma van Griekspoor iets door de war raakt. Voor hem wacht nu het gravelseizoen. "Ik zal zeker in Monte Carlo (6-13 april, red.) spelen", aldus Griekspoor, die mogelijk een week eerder al in actie komt in Marakkech als zijn enkel meewerkt.

Superprestaties op Indian Wells

Het lukt Griekspoor dus niet om het succesvolle hardcourtseizoen op Amerikaanse bodem af te sluiten. Op Indian Wells strandde hij in de kwartfinales na een knappe zege op onder anderen Alexander Zverev. Het zorgde ervoor dat Griekspoor met liefst 190.000 euro extra naar Miami reisde. Daar kwam hij na enkele trainingen tot de conclusie dat hij niet mee kan doen.

De beste tennisser van Nederland is opgeklommen tot de 34ste plek op de wereldranglijst. In Miami had hij slechts 40 punten te verdedigen, waardoor de schade niet al te groot is.