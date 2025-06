De Belgische toptennisser Zizou Bergs heeft in de kwartfinale van de Libéma Open een straf aan de broek gekregen. Bergs maakte in Rosmalen te lang gebruik van zijn toiletpauze. Zijn tegenstander stond minutenlang te wachten.

Het is een heet dagje op het grastoernooi van Rosmalen. De 26-jarige Bergs neemt het onder warme omstandigheden op tegenover de verrassing van het toernooi: Mark Lajal uit Estland. De 22-jarige tennisser is de nummer 166 van de wereld. Hij had het geluk dat de Pool Hubert Hurkacz bij de laatste 16 moest opgeven vanwege een blessure.

Toiletbezoek

Lajal speelde verrassend goed tegen Bergs, die op papier duidelijk de sterkste is. Toch pakte de Belg de eerste set na een simpele tiebreak: 7-6 (2). Na setwinst besloot Bergs gebruik te maken van een toiletpauze. Hierdoor mogen tennissers wat langer van de baan af dan normaal.

De officiële vijf minuten pauze waren lang en breed verstreken toen Bergs pas weer de baan op kwam. Lajal stond al even klaar. De umpire sprak de tennisser toe, die niet eens een echt toiletbezoekje ondernam. "Wees alsjeblieft redelijk. Het is bloedheet. Ik heb me zo snel mogelijk omgekleed, maar sneller gaat gewoon niet", discussieerde hij.

'Lastig als je bezweet bent'

"Ik heb respect, maar dat mag ook andersom gelden. Heb alsjeblieft ook respect voor dit weer. Geloof me, vijf minuten is echt niet veel. Je moet je zolen, schoenen, sokken, short, broek en shirt allemaal wisselen - je weet hoe lastig dat is als je al bezweet bent."

De umpire luisterde naar het verhaal van Bergs, maar ondernam toch actie. Regels zijn immers regels. "Kleed je de volgende keer alsjeblieft hier dan om", doet hij de suggestie. "Dames en heren, meneer Bergs was te laat na het toiletbezoek en krijgt hiervoor een éénmalige time violation. De eerste tijdsstraf is een waarschuw, maar mocht het nog eens gebeuren, verliest Bergs een punt. Bergs was al ergens anders mee bezig: "Mag ik nog een extra handdoek alsjeblieft?"

Zijn tegenstander uit Estland, Mark Lajal, heeft een opmerkelijke haarstijl:

i Mark Lajal. Getty Images

Halve finales

Met de uitschakeling van Daniil Medvedev gaat de Libéma Open sowieso een verrassende winnaar kennen in het mannentoernooi. Gabriel Diallo en Hugo Humbert plaatsten zich voor de halve finales, net zoals servicekanon Reilly Opelka. Geen van hen haalden eerder de finale in Rosmalen.