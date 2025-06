Het tennistoernooi van Rosmalen zit erop voor Suzan Lamens. De Nederlandse strandde in de kwartfinales tegen Elisabetta Cocciaretto: 2-6 6-7. Lamens zorgde deze week op het gras van het Autotron voor haar beste prestatie op dit toernooi.

Met de uitschakeling van Lamens is de laatste Nederlandse tennisser uit het toernooi. Cocciaretto speelt in de halve finale tegen de winnares van de partij tussen de Roemeense qualifier Elena Gabriela Ruse en de Canadese Bianca Andreescu, de verliezend finaliste van vorig jaar.

Lager geplaatste Italiaanse

Lamens (25) trof met Cocciaretto de mondiale nummer 123. De 1 jaar jongere Italiaanse stond twee jaar geleden nog op de 29e plaats, voordat ze door blessureleed een terugval kende. In Rosmalen, waar ze de Nederlandse Arianne Hartono in de eerste ronde uitschakelde, had ze nog geen set verloren.

Lamens ondervond in de eerste set ook waar de Italiaanse toe in staat is. De nummer 1 van Nederland leverde drie keer haar service in en zette daar slechts één break tegenover. Ze knokte zich in de tweede set terug en nam een 3-0-voorsprong. De Italiaanse kwam weer langszij, waarna beide speelsters nog een keer hun service verloren. Lamens liet op 6-5 twee setpoints onbenut en verloor daarna de tiebreak.

Geen opvolgster Krajicek

Zo komt er opnieuw geen Nederlandse winnares in Rosmalen. Michaëlla Krajicek, de halfzus van voormalig Wimbledon-kampioen Richard, was in 2006 de laatste. Wel wonnen er twee Belgische tennissters in het verleden: Justine Henin (2001 en 2010) en Kim Clijsters (2003).

Bij de mannen is het een ander verhaal: daar gingen in het verleden zes titels naar Nederland. Krajicek (1994 en 1997), Sjeng Schalken (2002 en 2003) en in een recenter verleden Tim van Rijthoven (2022) en Tallon Griekspoor (2023). Laatstgenoemde ontbrak dit jaar wegens een blessure.