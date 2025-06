Ex-toptennisster Kiki Bertens heeft zich uitgesproken over het besluit van de tennisorganisatie voor vrouwen (WTA) met betrekking tot vruchtbaarheidstrajecten. Vanaf nu wordt er meer rekening gehouden met tennissters die naast hun carrière een kinderwens hebben. Een goede ontwikkeling, vindt Bertens.

De 33-jarige kreeg na haar carrière zelf twee kinderen met haar man Remko de Rijke. Ze nam in 2021 afscheid van de sport. "Ik had er niet aan moeten denken om weer terug te keren op de WTA Tour na een zwangerschap", zegt ze tegen De Telegraaf. Maar ze is blij dat er steeds meer mogelijkheden zijn om dat wel te kunnen doen.

Tennissters die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergaan worden vanaf nu beschermd. Op basis van de ranking mogen tennissters bepaalde toernooien spelen. Nu worden er geen punten in mindering gebracht als een speelster een traject in gaat om een kinderwens te realiseren.

'Alleen maar positief'

"Er worden stappen gezet", zegt de winnares van tien WTA-toernooien. "Toen ik zelf nog speelde, kwam een aantal van die punten al aan de orde." Zo worden zwangere speelsters nu ook een aantal maanden doorbetaald. "Dat is alleen maar goed en heel positief, als zo’n periode van tien weken daar ook echt voor wordt gebruikt."

Bertens snapt dat veel topsporters een traject ingaan en bijvoorbeeld eicellen laten invriezen. "Je lichaam heeft gewoon veel te verduren als topsporter en je bent daarnaast ook veel weg het hele jaar door. Als je dan nu als speelster de tijd krijgt om je eitjes eventueel in te vriezen om op een later moment zwanger te worden, maar eerst wel je carrière kan afmaken, denk ik dat dit een heel goede regeling is om een beschermde ranking in te stellen.”

Zware zwangerschappen

De zwangerschappen van de voormalig nummer vier van de wereld waren ook niet optimaal. "Het is fysiek en mentaal gewoon zwaar", zegt ze. Om vervolgens weer op het hoogste niveau te gaan tennissen is dus een grote uitdaging.