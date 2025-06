Alexander Bublik haalde eerder deze maand verrassend de kwartfinales op Roland Garros en dat heeft de Kazach flink wat vertrouwen gegeven. Hij won zondag voor de tweede keer in zijn loopbaan het ATP-toernooi in Halle door angstgegner Daniil Medvedev in de finale te verslaan: 6-3, 7-6. De Rus ziet daardoor zijn enorme titeldroogte aanhouden.

Bublik en Medevedev speelden in het verleden zes keer tegen elkaar en dat beloofde weinig goeds voor de Kazach. Hij verloor alle partijen en won slechts eenmaal een set tegen de Rus. Medvedev had in de beginfase het beste van het spel, maar kon niet doordrukken. Toen Bublik, die eerder deze week al won van Jannik Sinner, bij een 4-3 voorsprong een breakpoint kreeg, was het echter wel raak en hij serveerde de set vervolgens simpel uit.

Bublik trekt topvorm door

Beide spelers hielden in de tweede set elke keer hun servicegame en dus draaide het uit op een tiebreak. Medvedev leek een derde set af te gaan dwingen toen hij daarin op een 4-1 voorsprong kwam, maar de nummer 45 van de wereld won zes punten op rij en pakte daarmee voor de tweede keer de titel in Halle. Hij was in 2023 ook al eens de beste op het grastoernooi in Duitsland.

Het is voor Bublik de vijfde titel uit zijn carrière. Hij won vorig jaar februari in Montpellier zijn laatste titel. De Kazach begon dramatisch aan 2025, maar de laatste weken valt alles op zijn plek. Hij haalde op Roland Garros verrassend de kwartfinales en dat was de eerste keer dat hij de laatste acht op een grandslamtoernooi haalde. Door zijn titel in Halle is hij maandag de nieuwe nummer 30 van de wereld.

Titeldroogte Medvedev

Medvedev hoort al jaren bij de beste spelers ter wereld, maar door de nederlaag houdt een ongekende titeldroogte aan. Hij schreef in 2023 het masterstoernooi van Rome op zijn naam en won sindsdien geen enkele titel meer. Medvedev verloor al voor de zesde keer op rij een finale en moet daardoor nog altijd wachten op zijn 21ste toernooizege.