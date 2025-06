Toptennisser Alexander Bublik heeft verrast door nummer één van de wereld Jannik Sinner te verslaan. De 28-jarige Kazach won in het Duitse Halle met een driesetter. Zijn reactie op sociale media gaat viraal.

Het is de tweede keer in korte tijd dat Bublik, de nummer 41 van de wereld, Sinner treft in een tennistoernooi. Toen de Kazach in de kwartfinale van Roland Garros met ruime cijfers verloor van de uiteindelijke finalist (6-1 7-5 6-0), maakte hij ook al een iconische opmerking. "Ik had hem bijna", grapte hij op sociale media. Bublik stond voor het eerst in de kwartfinale van een grandslamtoernooi.

Toptennisser Jannik Sinner krijgt harde tik te verwerken in aanloop naar Wimbledon Een tik voor Jannik Sinner: de nummer één van de wereld is al in de tweede ronde van het grastoernooi in Halle uitgeschakeld. De nummer één van de wereld liet zich verrassen door de Kazach Alexander Bublik.

'Ik heb hem te pakken'

De toptennissers maken na Roland Garros de overstap van de gravelondergrond naar de grasondergrond. Dat is even wennen, ook voor de nummer één van de wereld. In de tweede ronde van het tennistoernooi van Halle lukte het Bublik wél om te winnen van Sinner: 3-6 6-3 6-4.

Bublik plaatste opnieuw een korte, maar krachtige opmerking: "Ik hem te pakken, jongens". De opmerking ontving al snel duizenden hartjes.

Het artikel gaat verder onder de post.

In 2023 versloeg Bublik in Halle ook Sinner, maar dat kwam omdat de Italiaan op moest geven. Het is de vierde keer dit jaar dat de Kazach een speler uit de top 10 van de wereld weet te verslaan. Meestal is dat een goed teken voor de rest van het seizoen. Op maandag 30 juni staat Wimbledon alweer op het programma: het grandslamtoernooi dat in Londen gehouden wordt.

Maar eerst zal de toptennisser zijn stunt door moeten zetten in Halle. Zijn tegenstander in de kwartfinale is de Tsjech Tomáš Macháč.

Carlos Alcaraz

Sinner verloor de finale van Roland Garros van Carlos Alcaraz. In tegenstelling tot de Italiaan heeft de Spanjaard nog altijd geen wedstrijd verloor. De 22-jarige tennisser doet mee aan het toernooi van Queen's en speelt in de kwartfinale tegen de Fransman Arthur Rinderknech.

Op Wimbledon heeft Alcaraz sinds 2023 geen wedstrijd meer verloren. Hij won de titel in 2023 én 2024.