Bijzonder hoog bezoek voor Novak Djokovic: toptennissers vormen prachtig gebaar

Novak Djokovic was zaterdag aanwezig bij de Monte Carlo Country Club. Voorafgaand aan het toernooi ontmoette hij daar Prins Albert II van Monaco. Dit leverde mooie beelden op.

Op zaterdag waren de beste tennissers ter wereld aangekomen in Monte Carlo voor de openingsceremonie van de eerste masters op gravel, die op zondag zijn begonnen. Tijdens de openingsceremonie waren 's werelds beste tennissers en Albert II aanwezig, wat een mooie gelegenheid voor een fotomoment opleverde. Djokovic en Albert II stonden daarbij in het middelpunt van de belangstelling. De twee hadden een leuk gesprek, wat resulteerde in een aantal interessante foto's. Djokovic speelt in de eerste ronde tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Stan Wawrinka en Alejandro Tabilo.

Symbolisch gebaar

Dit jaar krijgt het toernooi een nieuwe baan, vernoemd naar Elisabeth-Anne de Massy, de nicht van Albert II, die in 2020 op 73-jarige leeftijd overleed. Deze baan werd onthuld tijdens de openingsceremonie. De Massy heeft veel betekend voor het tennis in Monaco. Daarom vormden de 30 tennissers samen, als symbolisch gebaar, de letters E en A, een verwijzing naar haar initialen.

Boze brief

Eerder deze week kwam het nieuws naar buiten dat een groep van 20 toptennissers, waaronder Djokovic, een brief hebben gestuurd aan de organisatoren van de vier Grand Slam-toernooien. In deze brief pleiten de toptennissers een verhoging van het prijzengeld en meer zeggenschap over beslissingen die volgens hen "direct van invloed zijn op hun carrière". De brief draait vooral om een eerlijkere verdeling van de opbrengsten. Door prominente spelers als ondertekenaars naar voren te schuiven, wil de spelersvakbond juist aandacht vragen voor de spelers buiten de top. Volgens de bond zijn de inkomensverschillen tussen de toptennissers en de rest van het circuit veel te groot.