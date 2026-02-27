De wedstrijd tussen Terence Atmane en Miomir Kecmanovic op het ATP-toernooi van Acapulco is op een wel heel bizarre manier geëindigd. De Fransman kreeg een strafpunt in het slot van het duel, waardoor de Serviër er met de zege vandoor ging.

Voor Atmane was het weer in Acapulco een loodzware opgave. In de hete Mexicaanse zon won hij eerder al van Gregor Dimitrov en Rafael Jodar, maar voor zijn partij met Kecmanovic werd de Fransman ziek. De grieperige Atmane had het dan ook lastig tegen de Serviër. Kecmanovic verkeert uitstekende vorm en rekende eerder in het Mexicaanse ATP-toernooi af met de als eerst geplaatste Alexander Zverev.

Strafpunt bij matchpoint

Kecmanovic schoot dan ook als een komeet door de eerste set heen tegen de zichtbaar ploeterende Atmane. De Serviër won set één met 6-3 en ook in set twee ging het hem goed af. Atmane werd alsmaar zwakker en kwam ook in set 2 al snel met 5-3 achter. Het laatste punt van de wedstrijd werd echter een veelbesproken punt.

Atmane wilde aanleggen voor de service om zijn laatste kans te pakken om in de wedstrijd te blijven. De scheidsrechter greep echter in. Atmane kreeg een strafpunt omdat hij te veel tijd pakte, waardoor de wedstrijd er direct opzat. De Fransman hoorde de beslissing compleet verbouwereerd aan, maar bleef wel rustig. "Ik zweet me kapot. Rustig aan, geef me even vijf seconden", zei Atmane al voordat hij het punt aftrek kreeg. Die opmerking mocht dus niet meer baten en de Fransman ging met 2-0 ten onder.

Terence Atmane

Voor Atmane was zijn doorbraak het toernooi van Cincinnati in 2025. De Fransman versloeg daar topspelers als Taylor Fritz en Holger Rune en bereikte de halve finale van het toernooi als enorme verrassing. Op de US Open won hij geen wedstrijd, maar Atmane liet wel van zich horen in de internationale tenniswereld. In interviews liet hij al wel eens weten dat hij een erg hoog IQ heeft en daar soms mee worstelt. Zijn reactie op de nederlaag in Acapulco was dan ook volwassen. "Bedankt voor de steun en tijdens de volgende editie ben ik er gezond weer bij."