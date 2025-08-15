De Franse tennisser Térence Atmane speelt in Cincinnati het toernooi van zijn leven. De 23-jarige linkshandige speler staat in de halve finale van het Masterstoernooi van de Amerikaanse stad. Hij versloeg meerdere wereldtoppers. Dat komt wellicht door een 'geheim wapen'.

Atmane speelt zaterdag in het voorbereidingstoernooi van de US Open in de halve finale tegen Jannik Sinner, nummer één van de wereld. Hij verdient dik 280 duizend euro, zijn grootste pay day in zijn carrière tot nu toe. De Fransman wordt ook gezien als een van de slimste spelers op het circuit.

De tennissensatie maakt door zijn prestatie een enorme sprong op de wereldranglijst. Hij staat voor het eerst in de magische top 100 van de wereld, op plek 69. Zijn tennistalent is niet het enige dat enorm opvalt. Atmane blijkt enorm slim te zijn. Met een IQ van 158 behoort hij tot de slimste 1 procent van de wereld.

Slimste 1 procent

Zijn intelligentie staat soms in de weg, vertelt hij in een openhartig interview met ATP. "Ik ben emotioneler dan de gemiddelde man, omdat ik meer nadenk. Ik heb meer gedachten in mijn hoofd. Ik ben altijd iemand geweest die erg gevoelig en erg aardig is", zei Atmane.

"Ik was altijd erg nerveus op de baan. Ik herinner me dat ik op mijn tiende al rackets kapot sloeg. Dat hoorde altijd bij mij. Het heeft veel tijd gekost om dat af te leren." De nervositeit was in Cincinnati amper te zien. Hij versloeg Holger Rune (ATP-11) en Taylor Fritz (ATP-4).

Cincinnati Open

Het Masterstoernooi van Cincinnati is een ATP1000-toernooi, waar veel punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn. Atmane beleeft zijn absolute doorbraak. Hij stond drie keer op een grandslamtoernooi, maar won nog nooit een partij op het allerhoogste podium.

Helaas komt dit toernooi net te laat voor de US Open. Atmane moet namelijk 'gewoon' nog het kwalificatietoernooi spelen om tot het hoofdtoernooi toegelaten te worden. De loting van het vierde grandslamtoernooi van het jaar wordt namelijk gebaseerd op de wereldranglijst van enkele weken geleden. De eerste kwalificatiewedstrijden worden op 24 augustus gespeeld.