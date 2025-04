Grote gevolgen voor gefrustreerde titelverdediger na verrassende uitschakeling in Madrid

De Mutua Madrid Open krijgt dit jaar sowieso een andere winnaar dan de vorige editie. De Russische toptennisser Andrey Rublev kan de hoofdprijs in de Spaanse hoofdstad vergeten na een verrassend snelle uitschakeling.

Rublev zal zijn titel op het masterstoernooi van Madrid niet prolongeren. De Kazach Alexander Bublik was in de derde ronde in drie sets te sterk voor de nummer 7 van de plaatsingslijst. De setstanden waren 6-4, 0-6 en 6-4. Rublev had een bye in de eerste ronde en was daarna te sterk voor de Franse routinier Gaël Monfils.

Prijzengeld Mutua Madrid Open: winnaar maakt kans op bijna één miljoen euro Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp waren de Nederlandse troeven in de Mutua Madrid Open, een groot tennistoernooi in de Spaanse hoofdstad. De tennissers doen daar mee aan de Masters, met een totale prijzenpot van ruim acht miljoen euro. Lees hier hoeveel prijzengeld er voor de winnaar klaar ligt.

Uit de top-10

De 27-jarige Rus veroverde vorig jaar in Madrid zijn tweede masterstitel na winst in 2023 op het graveltoernooi van Monte Carlo. Door de vroege uitschakeling zal Rublev voor het eerst sinds september 2022 niet meer in de top 10 van de wereldranglijst staan. Misschien dat daar ook zijn frustratie vandaan kwam op de baan, want hij sloeg meermaals zijn racket stuk op de grond.

Toptennisser Novak Djokovic verrassend uitgeschakeld door 24-jarige bij eerste optreden in Madrid Toptennisser Novak Djokovic is ook op het masterstoernooi van Madrid in zijn eerste optreden verslagen. De 37-jarige Serviër, als vierde geplaatst in de Spaanse hoofdstad, verloor in twee sets van de Italiaan Matteo Arnaldi: 6-3 6-4.

Grote namen gesneuveld

Het grote tennistoernooi in Madrid is sowieso al wat spelers van naam kwijt. Holger Rune moest opgeven in de tweede ronde. Het doek viel ook alweer verrassend vroeg voor Novak Djokovic, die onderuit ging tegen de Italiaan Matteo Arnaldi. Andere (geplaatste) namen die de derde ronde niet eens haalden zijn: Arthur Fils, Hubert Hurkacz, Felix Auger-Aliassime, Ugo Humbert en Tomas Machac.

Engelse toptennisser bijt van zich af na overwinning tegen Tallon Griekspoor: 'Ik kroop in zijn hoofd' Tallon Griekspoor heeft zijn avontuur op het Madrid Open vroegtijdig moeten beëindigen. De Nederlander verloor in twee sets van de sterke Jack Draper, die na afloop nog een opvallende sneer uitdeelde. Griekspoor liet tijdens de partij duidelijk merken gefrustreerd te zijn over het spel van de Brit, die zich daar zichtbaar niet druk om maakte.

Nederlanders

Namens Nederland zaten 'lucky loser' Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor in het hoofdtoernooi. Voor Van de Zandschulp viel het doek op wel heel zure wijze. Hij leek Jan-Lennard Struff te kunnen kloppen, maar een blessure gooide roet in het eten. Griekspoor kwam wel tot in de tweede ronde, maar verloor gefrustreerd van Jack Draper. Die beet lachend van zich af nadat hij een mopperende Nederlander tegenover zich zag.