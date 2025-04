Botic van de Zandschulp heeft voor tweede keer in korte tijd geluk aan zijn zijde

Tennisser Botic van de Zandschulp verloor dinsdag in de kwalificatie voor het masterstoernooi in Madrid van Juan Manuel Cerundolo, maar kreeg in de avond te horen zich tóch te mogen melden op het hoofdtoernooi.

De 29-jarige Nederlander was op papier beter dan zijn tegenstander, maar die bleek in praktijk toch te sterk. Van de Zandschulp verloor na een lange strijd in drie sets op het Spaanse gravel van de Argentijn Juan Manuel Cerúndolo: 6-7 (3) 7-5 6-7 (5). Die was op papier de mindere van de twee. De Nederlander is de nummer 88 van de wereldranglijst. Cerúndolo staat 126e.

Voor Van de Zandschulp eindigde het vorige toernooi in München ook al met een domper. Ook toen verloor hij in de kwalificaties, maar wegens een afmelding werd hij als 'lucky loser' toch toegelaten tot het hoofdtoernooi.

Hij kwam daarin echter niet voorbij de achtste finales. Ben Shelton versloeg hem met 7-6 (1) 6-3. Van de Zandschulp schopte het in 2022 en 2023 nog tot de finale van het ATP-toernooi in de Duitse stad.

Financieel 'gelukje'

Het 'gelukje' had ook financiële gevolgen voor Van de Zandschulp. "De Nederlander zou door zijn nederlaag in de kwalificaties eigenlijk met 9.995 euro aan prijzengeld genoegen moeten nemen, maar doordat hij nu de achtste finales haalde, kreeg hij 36.560 euro op zijn bankrekening."

Tallon Griekspoor

De Nederlandse Tallon Griekspoor kwam in München tot de kwartfinales en krijgt in Madrid weer een nieuwe kans. Hij is automatisch toegelaten tot het hoofdschema en neemt het op tegen een qualifier.