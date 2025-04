Rafael Nadal openhartig over leven na fabuleuze tenniscarrière: 'Dat is de waarheid'

Tijdens de uitreiking van de Laureus Awards in Madrid liet Rafael Nadal zich uit over zijn afscheid van het professionele tennis. De Spanjaard, die eind 2024 een punt zette achter zijn indrukwekkende loopbaan, vertelde hoe hij terugkijkt op dat besluit en hoe hij het leven na de topsport ervaart.

De winnaar van 22 grandslamtitels, waaronder veertien keer Roland Garros, speelde zijn laatste officiële wedstrijd tijdens de Davis Cup in Málaga. In dat duel verloor hij met Spanje van Nederland, een moment dat later zijn definitieve afscheid markeerde. Niet omdat zijn liefde voor de sport verdween, maar omdat zijn lichaam het niet meer toeliet.

"Als ik had gekund, was ik doorgegaan. Maar ik voelde dat het tijd was om het hoofdstuk te sluiten. Ik had tijd nodig om zeker te weten dat het de juiste beslissing was", aldus Nadal. "Ik mis het tennis niet, echt helemaal niet."

Rafael Nadal raakt gevoelige snaar bij Carlos Alcaraz: 'Dat betekent heel veel voor me' Carlos Alcaraz heeft na zijn nederlaag in de finale van het prestigieuze tennistoernooi in Barcelona hulde gebracht aan zijn grote voorbeeld Rafael Nadal. De jonge Spanjaard verloor in drie sets van Holger Rune, maar kreeg na afloop morele steun van de tennislegende via een persoonlijk bericht.

Ereprijs voor sporticoon en passie voor tennis

Nadal benadrukte dat zijn passie voor tennis altijd gebleven is. "Maar niet omdat ik mijn sport zat was. Ik was nog steeds heel gelukkig en als ik had gekund was ik nog langer doorgegaan, want ik hield van wat ik deed. Tennis was mijn hele leven mijn passie", aldus de Spanjaard. Zijn lichaam gaf echter aan dat het genoeg was. "Als je je realiseert dat je het fysiek niet meer aankunt, moet je dat hoofdstuk sluiten. En dat heb ik gedaan."

Nadal werd tijdens de prestigieuze Laureus Awards geëerd met de titel ‘Sporting Icon’, een erkenning voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan de sport. Hij noemde 2024 'een emotioneel jaar', waarin hij ook de olympische vlam mocht dragen in Parijs. "Als sporters hebben we de unieke mogelijkheid om met onze invloed een positieve impact op de wereld uit te oefenen. Ik wil vasthouden aan die idealen, die ik met Laureus deel."

Ex-topvoetballer Ruud Gullit loopt Rafael Nadal tegen het lijf op speciale avond: 'Wat een eer' Ruud Gullit was maandag in Madrid om het prestigieuze gala rond de Laureus Awards bij te wonen. De ex-topvoetballer is een graag geziene gast bij dit soort evenementen en liep daar een andere sportlegende tegen het lijf.

Gullit en Nadal treffen elkaar op avond vol sportglorie

Ook Ruud Gullit was aanwezig bij de ceremonie in Madrid. De Nederlandse oud-voetballer presenteerde een deel van de avond en ontmoette Nadal backstage. Op Instagram deelde hij een foto van hun ontmoeting met de tekst: "Wat een eer om Rafael Nadal te ontmoeten." De twee sporticonen spraken kort over hun gezamenlijke passie voor sport én hun gedeelde liefde voor golf, een sport waar Nadal na zijn pensioen naar eigen zeggen eindelijk meer tijd voor heeft.

Polsstokfenomeen uitgeroepen tot Sportman van het Jaar, Max Verstappen en Sifan Hassan grijpen naast prijs Max Verstappen verwachtte waarschijnlijk al dat hij niet zou winnen tijdens de Laureus Awards, want de Nederlander schitterende in afwezigheid tijdens het grootse gala van de sportprijs. De Nederlander greep naast de verkiezing tot Sportman van het Jaar.

De avond stond verder bol van erkenningen voor internationale topsporters. Polsstokhoogspringer Armand Duplantis werd uitgeroepen tot Sportman van het Jaar, ten koste van onder anderen Max Verstappen en Carlos Alcaraz. Simone Biles kreeg de prijs voor Sportvrouw van het Jaar, terwijl voetbaltalent Lamine Yamal werd bekroond met de Doorbraak van het Jaar. Nadal mocht tot slot de prijs voor 'Team van het Jaar' overhandigen aan zijn favoriete club Real Madrid, een symbolisch moment voor de trotse Madrileen.