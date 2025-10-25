Botic van de Zandschulp mag zich op gaan maken voor een cruciale kwalificatieronde van de Paris Masters. De Nederlander versloeg in zijn eerste kwalificatiewedstrijd de als nummer één geplaatste Jenson Brooksby.

Sinds de komst van zijn nieuwe coach Raemon Sluiter is de vorm van Van de Zandschulp wisselend. Tijdens het ATP-toernooi in Brussel ging de Nederlander na een complete inzinking onderuit tegen Eliot Spizzirri. Vervolgens ging het ook in Bazel wisselend. Van de Zandschulp versloeg Mattia Bellucci in de kwalificaties, maar ging vervolgens onderuit tegen Reilly Opelka.

Als lucky loser mocht Van de Zandschulp echter toch meedoen in Bazel en versloeg hij in de eerste ronde verrassend Jiri Lehecka. De Tsjech speelde eerder die week nog de finale van het ATP-toernooi in Brussel. Vervolgens ging Van de Zandschulp in ronde twee alsnog onderuit in Bazel, wederom tegen Opelka.

Eerste tegenslag

Dit weekend stonden de kwalificaties voor de Paris Masters op het programma en Van de Zandschulp trof gelijk een lastige tegenstander. Hij moest langs de nummer één geplaatste speler voor de kwalificatie: de Amerikaan Jenson Brooksby. De vorm van de nummer 55 van de wereld was echter ook wisselvallig, waardoor er kansen lagen voor Van de Zandschulp.

In de eerste set leek het allemaal goed te gaan voor de Nederlander, tot aan het slot van de set. Bij een 4-4 stand wist Brooksby Van de Zandschulp te breken voor een 5-4 stand, waarna de Amerikaan zelf mocht serveren voor de set. Dat deed hij met succes, waardoor het 1-0 werd.

Sterk vervolg

Het begin van set 2 was zonder twijfel voor Van de Zandschulp. De Nederlander mocht beginnen met serveren en brak Brooksby al in game twee, waardoor het al snel 3-0 in games stond voor Van de Zandschulp. Brooksby wist met de grootst mogelijke moeite zijn eigen servicegames te houden, maar de set ging naar de Nederlander.

De beslissende set begon voor Van de Zandschulp weer succesvol. De eerste service van Brooksby werd direct gebroken, waardoor de Nederlander via een break op voorsprong kwam. Van de Zandschulp hield vervolgens die break vast en serveerde uiteindelijk voor de wedstrijd en won met 6-4. Van de Zandschulp neemt het in de tweede kwalificatieronde voor de Paris Masters op tegen Ethan Quinn.