Roland Garros kent dit jaar heel veel verrassingen en de grootste van allemaal is de Poolse Maja Chwalinska. De nummer 114 van de wereld plaatste zich via de kwalificaties voor het hoofdtoernooi en bereikte daar donderdag zelfs de finale. De 24-jarige Chwalinska treft Mirra Andreeva en bij een overwinning kan ze een voor haar gigantisch bedrag aan prijzengeld binnen slepen.

Chwalinska is een generatiegenoot van Iga Swiatek en samen haalden ze in 2017 zelfs de dubbelfinale van het juniorentoernooi op de Australian Open. In de jaren daarna bleek er echter een groot verschil tussen beide speelsters te zitten. Swiatek won zes grandslamtitels, waarvan vier op Roland Garros, en stond ook een tijd op de eerste plek van de wereldranglijst. Ondertussen lukte Chwalinska vooralsnog niet eens om de top 100 van de ranking te bereiken.

Sprookje op Roland Garros

Daar gaat na haar geweldige run in Parijs echter verandering in komen. De nummer 114 van de wereld plaatste zich voor het hoofdtoernooi van Roland Garros door in de laatste kwalificatieronde van de Nederlandse Suzan Lamens te winnen. Daarna lijkt ineens alles te lukken, want na zes zeges op rij staat ze het eerst in de finale van een grandslamtoernooi.

Het is nu al zeker dat ze een reuzensprong op de ranglijst gaat maken. Chwalinska zal aanstaande maandag sowieso de nummer 21 van de wereld zijn. Als ze dan ook de titel wint, zal ze plotseling bij de top 15 van de wereld horen.

Het zijn bizarre weken voor Chwalinska, die nu dus al bijna drie weken in Parijs vertoeft. Dat zorgde nog voor de nodige problemen, want na haar zege in de derde ronde liet ze optekenen dat ze niet wist of ze genoeg geld zou hebben om de kosten voor een langer verblijf in de Franse hoofdstad te betalen. Gelukkig sprong een sponsor van Swiatek bij en hoefde ze zich daar geen zorgen over te maken.

Meer prijzengeld dan in haar hele loopbaan

Ook de komende tijd zal dat geen probleem zijn voor Chwalinska, want ze kan binnenkort een enorm bedrag aan prijzengeld op haar rekening verwachten. Een finaleplek levert 1,4 miljoen op en het winnen van het toernooi zou haar zelfs 2,8 miljoen bezorgen.

Dat bedrag is overigens meer dan Chwalinska in haar hele loopbaan vóór Roland Garros heeft verdiend. De Poolse ontving volgens de officiële website van de WTA namelijk 864.030 Amerikaanse dollars. Omgerekend is dat 744.240 euro. Chwalinska heeft in één toernooi dus meer bij elkaar geslagen dan in de eerste jaren van haar loopbaan. Als ze de finale wint, dan wint ze dus in een klap bijna het viervoudige van de totale verdiensten die ze tot nu toe in haar loopbaan wist te winnen.

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