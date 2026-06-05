De Amerikaanse toptennisster Hailey Baptiste zorgde voor veel schrik op Roland Garros. In de tweede ronde raakte ze zwaar geblesseerd en haar pijnlijke kreten gingen door merg en been. Ze werd met een rolstoel afgevoerd. Een operatie bleek noodzakelijk, blijkt uit een update die ze vrijdag gaf.

Op de eerste woensdag van het grandslamtoernooi in Parijs trof Hailey Baptiste, de mondiale nummer 24 op de WTA-ranking, de Chinese Wang Xiyu. Lang zou dat duel echter niet duren. Vlak voor het eind van de eerste set ging het gruwelijk mis voor de Amerikaanse, die een knieblessure opliep. Vervolgens werd ze met een rolstoel afgevoerd, terwijl het publiek moest bijkomen van de ernstige pijnkreten van Baptiste.

Hartverbrekend

Al eerder schreef ze op haar socials: "Dit is een hartverbrekend einde van mijn beste seizoen tot nu toe". Ze liet zien dat ze op krukken moest lopen. Vrijdag kwam er een foto vanuit een ziekenhuisbed.

Daarbij schrijft Baptiste: "Het was eng, maar ik heb het gedaan. De operatie was succesvol en ik ben nu begonnen met herstellen." Daarna bedankt ze het personeel van het ziekenhuis. "Bedankt dat jullie de knoeiboel hebben opgeruimd die ik van mijn knie had gemaakt", grapt de Amerikaanse.

Steun

De beelden van Baptiste gingen de hele wereld over en leidden ook tot een stortvloed aan steunbetuigingen die haar erg goed hebben gedaan. "Ik kan niet in woorden uitdrukken hoeveel dit voor me heeft betekend", meent ze. Zoals een echte topsporter betaamt blijft ze onverminderd strijdbaar. "Ik kom terug, en ik zal sterker terugkeren."

Roland Garros, vrouwenfinale

Tennisster Maja Chwalińska heeft in de halve finale op Roland Garros voor een nieuwe stunt gezorgd. De 24- jarige Poolse qualifier, die woensdag in de kwartfinale verrassend de Russin Anna Kalinskaja versloeg, was in twee sets te sterk voor diens landgenote Diana Sjnajder en staat in de finale: 7-6 (4) 6-4.

Sjnajder schakelde in haar kwartfinale de Belarussische nummer 1 van de wereld, Aryna Sabalenka, uit. In de finale neemt ze het zaterdag op tegen de Russische Mirra Andreeva.

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