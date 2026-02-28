Tallon Griekspoor is hard van zijn roze wolk af gevallen. De toptennisser had een goede vorm te pakken na een mindere start van het nieuwe jaar, maar een blessure zorgt voor een flinke tegenslag. Hij ligt er waarschijnlijk de hele maand maart uit.

En dat is een flinke domper voor Griekspoor. Hij haalde de finale in Dubai, maar moest zich daarvoor terugtrekken door een hamstringblessure. Nu is er meer nieuws hierover.

Geen 'Sunshine Double'

De blessure houdt Griekspoor waarschijnlijk de hele maand maart zoet, zo schrijft De Telegraaf. Hierdoor mist hij de zogenoemde 'Sunshine Double'. Zo worden de grote Amerikaanse Masters 1000-toernooien in Indian Wells en Miami genoemd.

Dat is een extra tegenslag voor de 29-jarige tennisser. Vorig jaar haalde hij in Indian Wells nog de kwartfinale en deze kan hij dit jaar dus niet verdedigen. Dat zijn dus 200 punten die hij kwijtraakt op de wereldranglijst, wat natuurlijk geen goed nieuws is voor de huidige nummer 25 van de wereld.

Reactie Medvedev

Griekspoor zelf heeft nog niks laten weten nadat hij zich noodgedwongen terug moest trekken uit de finale in Dubai. Zijn tegenstander, Daniil Medvedev, deed dit wel. Op zijn sociale media laat de Rus weten mee te leven met Griekspoor. 'Dit is niet hoe ik een finale wil winnen', zo schrijft hij. 'Ik hoop dat de blessure van Griekspoor meevalt en ik wens hem een spoedige revalidatie.'

Not how I want to win a final. Hoping the injury for @Griekii is not too bad and wishing him a speedy recovery. — Daniil Medvedev (@DaniilMedwed) February 28, 2026

Nieuwe coach

In Dubai werkte Griekspoor voor het eerst samen met zijn nieuwe coach, Marc Dijkhuizen. Ze kennen elkaar van hun periode in de jeugd. Dijkhuizen timmerde toen nog aan de weg om zelf door te breken als prof, maar dit ging niet zoals gewenst. Verder dan plek 953 op de wereldranglijst kwam hij niet.