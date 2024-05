Botic van de Zandschulp wil weer opklimmen: 'Moet juiste persoon vinden om me te helpen'

Botic van de Zandschulp won de eerste ronde van het dubbelspel in Roland Garros, maar als hij niet met Robin Haase had gespeeld, dan had hij het dubbeltoernooi laten schieten. De tennisser heeft het erg zwaar met zijn verlies in de eerste ronde van het singletoernooi.

Van de Zandschulp zei in zijn interview na zijn partij in de eerste ronde , dat hij soms nadenkt over het einde van zijn carrière. "Als ik vanaf nu op elk toernooi de vraag krijg of ik stop of doorga, had ik het beter niet kunnen zeggen. En ik had ook kunnen antwoorden: natuurlijk blijf ik gewoon tennissen. Ik heb wel uit emotie antwoord gegeven, maar het was wel een eerlijk antwoord. Ik dacht er al vaker over na om te stoppen", zo vertelde een openhartige Van de Zandschulp tegenover het Algemeen Dagblad.

'Niet meer zo als eerst'

Van de Zandschulp wil wel duidelijk maken dat hij de sport tennis nog altijd leuk vindt, maar dat zijn vorm hem simpelweg parten speelt. "Het is puur dat de wedstrijden niet meer zo zijn als eerst. Sinds de periode rond de US Open van vorig jaar heb ik een aantal wedstrijden gehad waarbij ik voelde dat ik niet op de baan wilde staan. Van sommige wedstrijden genoot ik wel. Maar het wisselde te vaak af met partijen zoals maandag. En als dat blijft aanhouden, weet ik niet of het me dat nog waard is. Stel: tot het einde van het jaar voel ik me bij de helft van de wedstrijden zoals maandag. Dat is te veel, dat wil ik niet meer."

Professionele hulp

De Nederlander die op dit moment 102e van de wereld staat, denkt wel dat hij met professionele hulp misschien de passie en vorm terug kan vinden. "Dat praat misschien gemakkelijker. Ik moet de juiste persoon zien te vinden om me te helpen. Want daar is de meeste winst te boeken." Ook fysiek is Van de Zandschulp niet helemaal okselfris en dat heeft dan weer te maken met de enkel waar hij eerder geblesseerd aan raakte. "Tegen Fognini had ik elke seconde het gevoel dat ik door mijn enkel kon gaan. In mijn achterhoofd speelt dat mee, omdat het vorig jaar ook is gebeurd. Terwijl ik daar tijdens trainingen geen moment bij stilsta."