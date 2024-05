Botic van de Zandschulp twijfelt over toekomst: 'Iets waar ik al een tijdje mee rondloop'

Botic van de Zandschulp denkt serieus na over stoppen als proftennisser. Dat zei de Nederlander na zijn kansloze verliespartij in de eerste ronde van Roland Garros. Van de Zandschulp verloor met 6-1 6-1 7-5 van de Italiaan Fabio Fognini. "Ik heb vragen die ik voor mijzelf moet beantwoorden", vertelde de Nederlander na afloop.

"Het is iets waar ik al een tijdje mee rondloop. De laatste tijd stel ik mij steeds vaker de vraag of ik nog door wil gaan. Je moet werk doen dat je leuk vindt. Iedereen heeft natuurlijk weleens een mindere dag, maar als het er te veel zijn, dan moet je je afvragen of dit het nog wel is", was Van de Zandschulp eerlijk.

Geen zin meer

"Het is nu vers na de wedstrijd. Dat speelt mee in mijn gemoed, maar het onderwerp is niet zo dat ik daar nu 1, 2, 3 mee kom. Deze gedachten zijn in het verleden vaker bij mij opgekomen. De trainingen vind ik leuk. Die dagen zijn goed, maar ik kijk totaal niet uit naar de wedstrijden", ging Van de Zandschulp verder.

"Terwijl dat het belangrijkste is als je wilt tennissen. Als ik 's ochtends opsta, kijk ik ook helemaal niet uit naar de wedstrijd. De avondwedstrijden heb ik de laatste tijd ook telkens slecht gespeeld. Dat komt misschien ook omdat het een lange dag wachten is."

'Allerslechtste wedstrijd ooit'

Tegen Fognini oogde Van de Zandschulp niet helemaal fit, hij bleek last te hebben van een enkelblessure. Toch noemde hij het zijn 'allerslechtste wedstrijd ooit'. "Er zijn in de wedstrijden altijd tegenslagen die je moet zien te overwinnen. Vandaag zag het er kansloos uit en was het voor mij een lijdensweg", aldusVan de Zandschulp.

"Niemand hoeft medelijden met mij te hebben, want ik moet het zelf uitvogelen. Het is niet zo dat als je je werk niet meer leuk vindt dat je dan mentale hulp zoekt. Het is iets wat ik zelf moet uitvogelen. Ik heb vragen die ik voor mijzelf moet beantwoorden."

🎾🇫🇷 | Van de Zandschulp zakt dieper weg in de negatieve spiraal. Hij zit geen moment in de wedstrijd en lijdt een kansloze nederlaag tegen Fognini... 🤕🇳🇱 #RolandGarros



📺 Grand Slams kijk je op discovery+ pic.twitter.com/kdoFOnz5Ua — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) May 27, 2024

Van toernooi naar toernooi

Volgens Van de Zandschulp, in 2022 kwartfinalist op de US Open, is het leven als tennisser niet eenvoudig. "Je wordt geleefd. Dat is nu op de tour nog meer met de verplichte toernooien. We reizen van hot naar her. Iedereen speelt dertig weken per jaar. Als je niet speelt, dan gaat een ander je voorbij. Dat is inherent aan de ranking die ik nu heb. Ik sta op het randje van wel of niet toegelaten worden op een grand slam. Daardoor speel ik extra toernooien in plaats van mijzelf thuis op te laden."

Van de Zandschulp speelt nog wel in het dubbeltoernooi, maar twijfelt of hij daar in actie komt. In het singletoernooi zijn Tallon Griekspoor, Jesper de Jong en Arantxa Rus nog actief.