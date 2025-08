De bekende tenniscoach Patrick Mouratoglou (55) heeft voor het eerst gereageerd na de breuk met Naomi Osaka. Mouratoglou werkte sinds september 2024 met de viervoudig Grand Slam-kampioene, maar daar kwam eind juli een einde aan. Osaka zette een punt achter hun samenwerking, voordat ze begon aan het masterstoernooi van Montreal. Daar staat ze zonder Mouratoglou in de halve finales.

Voor aanvang van het toernooi in Montreal kondigde toptennisster Osaka haar afscheid van Mouratoglou aan. Inmiddels werkt ze samen met de Poolse coach Tomas Wiktorowski, de voormalige coach van Iga Swiatek. Ruim een week na het beëindigen van de samenwerking sprak Mouratoglou over de breuk.

'Hebben we niet op kunnen lossen'

“Wat ze miste was competitiedrang. Ze is een geweldige speelster, maar tegelijkertijd niet zo goed als ze zou kunnen zijn, zoals ze vroeger was. Dat is wat we niet hebben kunnen oplossen”, aldus de 55-jarige coach tegen CNN. “Ik had gewild dat we meer tijd hadden gehad om dat aan te pakken. Maar dat hadden we niet, zo is het leven. Ik heb geen spijt, want dat zijn de regels op topniveau. Tijd is kostbaar en je moet snel problemen oplossen."

Laatste woorden

De voormalige coach van Serena Williams onthulde ook wat hij tegen Osaka zei toen ze hun samenwerking beëindigden: “Kijk, ik denk dat je er klaar voor bent. Als je de juiste persoon vindt die je helpt je efficiëntie tijdens wedstrijden terug te vinden, denk ik dat je nu klaar bent om geweldige resultaten te behalen en ik hoop dat dat snel gebeurt.”

'Op een gegeven moment gaat het werken'

Toeval of niet, de breuk met Mouratoglou lijkt de Japanse speelster goed te hebben gedaan. Ze bereikte de halve finale van het toernooi in Montreal, waar ze het opneemt tegen de Deense Clara Tauson, de nummer 19 van de wereld. “Ze doet het op dit moment erg goed in Montreal. Laten we hopen dat ze het toernooi wint. Haar tennisniveau is hoog. Fysiek is ze er klaar voor en ze is een fantastische speelster, een geweldige kampioene. Dus op een gegeven moment gaat het werken. Daar twijfel ik niet aan”, aldus Mouratoglou.

Zwangerschap

Tijdens de samenwerking met de voormalige coach van Simona Halep won Osaka slechts één toernooi, dat van Saint-Malo. Het was echter een periode gekenmerkt door tal van medische problemen en haar terugkeer op de baan na een lange pauze vanwege haar zwangerschap.