Jaime Alcaraz, het 14-jarige broertje van toptennisser Carlos Alcaraz, heeft een prachtige prestatie geleverd. Het Spaanse talent veroverde in stijl een titel.

Het zit in het bloed van de familie Alcaraz. Jaime, de jongere broer van Carlos Alcaraz, heeft zondag de Challenger van Murcia in de categorie onder-15 gewonnen. Een dag die wel eens dubbel feest kan worden voor de Spaanse familie.

Jaime Alcaraz laat talent zien

De jonge lokale tennisser versloeg Rodrigo Burgos Casares op indrukwekkende wijze, met setstanden van 6-1 en 6-2. Het punt dat de overwinning bezegelde, was zo spectaculair dat het van zijn oudere broer had kunnen zijn. Na een intense rally, waarin hij van de ene naar de andere kant van de baan rende om ongelooflijke ballen te redden, sloeg Jaime een perfecte lob die zijn tegenstander dwong tot een fout.

Carlos komt nog in actie

De overwinning van Jaime gaat vooraf aan de wedstrijd van zijn broer, Carlos, die het in de achtste finales van de Miami Open opneemt tegen Sebastian Korda. De nummer één van de wereld is de duidelijke favoriet voor de wedstrijd, die zondag om 20.00 uur staat gepland.

Jaime Alcaraz blijft zo zijn talent tonen en zijn eigen weg bewandelen zonder haast. De jonge tennisser uit Murcia viel vorig jaar al op, toen hij deelnam aan het onder-14 toernooi van de Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó, dat parallel liep aan het hoofdtoernooi.