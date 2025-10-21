De naam Alcaraz blijft rondzingen in de tenniswereld. Niet alleen dankzij nummer één van de wereld Carlos, maar ook door zijn 14-jarige broer Jaime. Het jonge talent laat van zich horen bij de Spaanse junioren en begint nu al internationale aandacht te trekken.

Volgens zijn coach Ramón Abenza Sánchez heeft Jaime alles in huis om het ver te schoppen. "Hij maakt goede vorderingen en volgt zijn eigen tempo", vertelt hij aan het Spaanse Marca. "Er zijn meerdere spelers bij ons die het ATP-circuit kunnen bereiken, en hij is er daar één van."

Toch wil Sánchez niet dat de druk te groot wordt. Vergelijkingen met zijn beroemde broer vindt hij onzinnig. "Er is maar één Carlos, en we moeten tegen hem opkijken, maar iedereen moet zijn eigen pad volgen en genieten van tennis", zegt de trainer. De coach benadrukt dat talent tijd nodig heeft en dat haast nergens goed voor is: "Het is geen probleem als ze pas later doorbreken."

'Laat hem rustig groeien'

De jonge Spanjaard staat bekend om zijn plezier op de baan en zijn natuurlijke talent. "Hij is leergierig, luistert goed en heeft een geweldige backhand", is Sánchez lovend over zijn pupil. "Hij werkt hard, is ambitieus en wil het hoogste niveau bereiken, maar hij heeft nooit over specifieke doelen gesproken. Hij wil gewoon beter worden."

Ook grote broer Carlos houdt de verwachtingen graag laag. "Ja, hij speelt goed, ik ga daar niet over liegen", zei hij eerder. "Maar ik vind niet dat mensen hem constant met mij moeten vergelijken. Laat hem rustig groeien, hij is pas 14", is het advies van zijn oudere broer.

i Veelbelovende Jaime Alcaraz in 2023. ©Getty Images

De tenniswereld kijkt nieuwsgierig mee

Of Jaime ooit in de voetsporen van zijn broer zal treden is gissen. Maar één ding is duidelijk: de familie Alcaraz heeft opnieuw een groot talent in huis. En als het aan zijn coach ligt, is het slechts een kwestie van tijd voordat de tenniswereld hem écht leert kennen.

Carlos richt blik op Davis Cup, Sinner haakt af

Terwijl Jaime aan zijn toekomst bouwt, maakt broer Carlos Alcaraz zich op voor de Davis Cup Finals in Bologna. Spanje neemt het op tegen Tsjechië en rekent op zijn nummer 1 van de wereld om eindelijk weer eens ver te komen in het toernooi. Opvallende afwezige is Jannik Sinner: de Italiaanse ster heeft zich afgemeld en laat zijn land, titelverdediger Italië, zonder hem jagen op een derde Davis Cup-zege op rij.

De afmelding van Sinner betekent dat fans voorlopig moeten wachten op een nieuwe clash tussen de Italiaan en Alcaraz. Afgelopen week stonden ze nog tegenover elkaar in de finale van de Six Kings Slam, waar Sinner zich kroonde tot alleenheerser en maar liefst zes miljoen dollar aan prijzengeld opstreek. Alcaraz, die de eerste plaats op de wereldranglijst inmiddels weer in handen heeft, zal in Bologna willen laten zien dat hij ook zonder zijn rivaal de toon blijft zetten in het mondiale tennis.