Carlos Alcaraz heeft zich zonder al te veel problemen geplaatst voor de derde ronde van het masterstoernooi van Miami. De Spaanse nummer één van de wereld hield het hoofd koel in een kolkende arena en rekende in twee sets af met het grote opkomende Braziliaanse talent João Fonseca: 6-4, 6-4.

Het duel in het Hard Rock Stadium werd vooraf gezien als een mogelijke clash tussen twee jonge generaties. Fonseca, pas 19 jaar oud, geldt als een van de grootste talenten van het moment en had de afgelopen maanden al indruk gemaakt met zijn snelle opmars op de ATP-ranglijst. Toch bleek Alcaraz uiteindelijk een maatje te groot.

Eerste duel tussen Alcaraz en Fonseca

De Spanjaard brak in beide sets vroeg en gaf daarna nauwelijks iets weg op eigen service. Met zijn variatie in slagen en sterke defensieve werk wist hij het initiatief voortdurend naar zich toe te trekken.. Hoewel Fonseca met zijn krachtige forehand regelmatig gevaarlijk was, kwam hij op cruciale momenten tekort tegen de stabiliteit van de nummer één van de wereld.

Na afloop sprak Alcaraz vol lof over zijn jonge tegenstander. "Hij doet me denken aan hoe ik was op die leeftijd. Zulke wedstrijden helpen enorm om te begrijpen wat je moet verbeteren en hoe je met bepaalde situaties moet omgaan", dichtte hij de Braziliaan een grote toekomst toe.

Zuid-Amerikaanse heksenketel

De Braziliaan kon rekenen op massale steun van het publiek, dat het stadion bij vlagen in een Zuid-Amerikaanse heksenketel veranderde. Toch liet Alcaraz zich daar niet door uit het veld slaan. "Ik probeerde me te focussen op mijn eigen spel en niets van de sfeer mee te nemen. Het publiek steunde hem, dat is normaal. Ik heb vooral genoten van de sfeer."

Voor Fonseca betekende het duel opnieuw een belangrijke graadmeter. Eerder deze maand bood hij Jannik Sinner nog stevig weerstand in Indian Wells, waar hij pas na twee tiebreaks verloor. Ook in Miami liet hij zien over uitzonderlijk talent te beschikken, al is zijn spel op onderdelen nog volop in ontwikkeling.

Miami Open

In de volgende ronde neemt Alcaraz het op tegen Sebastian Korda. De Amerikaan plaatste zich voor die fase van het toernooi dankzij een zege op de Argentijn Camilo Ugo Carabelli, waardoor een interessante krachtmeting met de Spaanse nummer één in het vooruitzicht ligt.

Het toernooi zit er inmiddels op voor Nederlander Botic van de Zandschulp. Hij strandde in de tweede ronde na een zware strijd tegen de Amerikaanse nummer zeven van de wereld Taylor Fritz. De Nederlander verloor in drie sets (6-3 6-7(2) 6-3), nadat hij zich in de tweede set knap had teruggevochten via een sterke tiebreak.