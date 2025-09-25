Tallon Griekspoor neemt het vrijdagochtend Nederlandse tijd op tegen Corentin Moutet in het ATP-toernooi van Peking. Ondertussen won Anastasia Potapova - met wie de Nederlandse toptennisser vaak gezien wordt - haar eerste wedstrijd in de Chinese hoofdstad.

De twee werden tijdens Roland Garros regelmatig bij elkaars wedstrijden op de tribunes gespot. De commentator van Eurosport bevestigde toen al dat zij een setje waren. Na het Grand Slam-toernooi bracht de Russische Potapova een bezoekje aan Amsterdam, zo was te zien op haar Instagram Stories.

Begin september was Griekspoor te gast bij een bruiloft, waar hij een van de bruidsjonkers was. En wie dook daar ook op? Potapova, natuurlijk. En nu lijken zij samen te zijn afgereisd naar China, waar het tennisstelletje meedoet aan de ATP- en WTA-toernooien van Peking. Waar Griekspoor zijn eerste balletje nog moet slaan, heeft zijn vriendin de eerste overwinning al op zak.

Lastige partij(en) voor Potapova

Dat was op voorhand niet zomaar gedaan. De 24-jarige Russische nam het op tegen Katerina Siniakova, die slechts drie plekken lager staat op de wereldranglijst. Potapova staat 59e, haar Tsjechische tegenstander 62e. De vriendin van Griekspoor bleek in goede vorm te verkeren en won met 2-0 in sets (6-3, 6-4).

De volgende ronde belooft lastiger te worden voor Potapova. Dan neemt zij het op tegen de talentvolle Victoria Mboko. De 19-jarige Canadese staat op jonge leeftijd al 23e op de wereldranglijst. Zij is op voorhand dan ook de favoriet bij de bookies.

Drukke dag voor Griekspoor

Griekspoor komt op vrijdag (7 uur 's ochtends Nederlandse tijd) voor het eerst in actie. Hij neemt het op tegen de Fransman Corentin Moutet, die hij eerder dit jaar nog versloeg in de finale van het ATP-toernooi van Mallorca. Sinds die zege won Griekspoor nog maar één van zijn acht partijen. Bij een overwinning speelt de 29-jarige toptennisser waarschijnlijk tegen Alexander Zverev in de volgende ronde.

De Haarlemmer komt ook in actie in het dubbeltoernooi. Zijn eerste wedstrijd staat óók op vrijdag gepland, maar dan 3,5 uur later. Griekspoor speelt samen met Benjamin Bonzi uit Frankrijk.