De US Open kwam pas zondag tot een einde met de finale tussen Carlos Alcaraz en Jannik Sinner, maar voor Tallon Griekspoor was het toernooi al zo'n twee weken geleden voorbij. De Nederlander vloog er al in de eerste ronde uit in New York en probeert sindsdien zijn zinnen te verzetten. Griekspoor dook op bij een bruiloft en daar was ook een ander bekend gezicht uit de tenniswereld te vinden.

Griekspoor is bezig aan een moeizame fase in zijn loopbaan. Hij won in juni nog het grastoernooi van Mallorca, maar sindsdien wil het maar niet lukken. De beste Nederlandse tennisser van dit moment verloor al in de eerste ronde op Wimbledon, wist ook geen wedstrijd te winnen op de masterstoernooien van Toronto en Cincinnati en vloog er op de US Open dus ook direct uit.

De Nederlander vertelde daarna in een interview dat hij momenteel met weinig plezier op de baan staat. Aangezien er in de resterende twee weken van de US Open geen andere grote toernooien gespeeld werden, leek dat een goed moment om eens flink te gaan ontspannen. Dat heeft Griekspoor zeker gedaan, zo blijkt uit een aantal berichten op zijn Instagram.

Griekspoor bezoekt zelfde feestje als Russische tennisster

Griekspoor was afgelopen weekend aanwezig bij een bruiloft van goede bekenden van hem. De tennisser lijkt daar een van de zogeheten bruidsjonkers, de mannelijk variant van bruidsmeisjes, te zijn geweest. Hij droeg net als de andere mannen een zwarte broek en een zwart overhemd.

Het lijkt er sterk op dat Griekspoor daar niet alleen aanwezig was. Eerder deelde niemand minder dan de Russische tennisster Anastasia Potapova ook al beelden van het feestje op haar Instagram. Potapova dook eerder dit jaar op in de spelersbox van Griekspoor in Indian Wells en op Roland Garros. Andersom zat Griekspoor ook een aantal keren bij wedstrijden van haar.

Verder waren de twee op hetzelfde moment op dezelfde plek op vakantie. De twee houden elkaar op sociale media voorlopig buiten beeld, maar het heeft er dus alle schijn van dat de twee op zijn minst goed bevriend zijn.

Ervaring met bruiloften

Potapova weet overigens hoe het is om zelf het middelpunt te zijn op een bruiloft. Zij was namelijk een tijdje getrouwd met de Kazachse tennisser Alexander Shevchenko. De twee stapten in december 2023 in het huwelijksbootje, maar negen maanden later was hun relatie al gestrand.