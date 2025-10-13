Carlos Alcaraz en Emma Raducanu domineerden afgelopen zomer de headlines met geruchten over een mogelijke relatie. Die geruchten werden later de kop ingedrukt door de Spanjaard en in december komen de twee elkaar weer tegen.

De geruchten rondom Alcaraz en Raducanu staken de kop op rond het gemengd dubbelspel op de US Open. Daar vormden de twee een duo, maar veel fans merkten op dat ze wel heel amicaal met elkaar waren. Alcaraz en Raducanu gaven aan dat ze enkel goede vrienden zijn en dat ze het leuk vinden om met elkaar om te gaan. Veel tennisfans dachten echter al snel dat er meer achter hun goede band zat.

Uiteindelijk bracht een Spaanse journalist die dichtbij Alcaraz staat meer nieuws over zijn liefdesleven naar buiten. De toptennisser zou samen zijn met het 28-jarige Sports Illustrated-model Brooks Nader. Alcaraz bracht zelf nog niets naar buiten over zijn relatiestatus. Na zijn zege op de US Open werd hij wel gespot met een aantal modellen in een nachtclub om de zege te vieren.

Miami Invitational

Raducanu en Alcaraz gaan elkaar deze winter echter weer tegenkomen in het Amerikaanse Miami. De twee zullen allebei meedoen aan de Miami Invational. Alcaraz speelt daar tegen het Braziliaanse toptalent Joao Fonseca. De Britse Raducanu neemt het op tegen de nummer vier van der wereld: Amanda Anisimova. De twee wedstrijden vinden plaats tijdens een demonstratietoernooi in de seizoenspauze van het tennis.

Raducanu is de laatste weken niet in een uitstekend vorm. Op de Wuhan Open werd ze in een ronde uitgeschakeld en ook op het ATP-toernooi van Peking werd ze in ronde twee uitgeschakeld. Daar speelde de Britse tegen Jessica Pegula en opende ze nog ijzersterk met setwinst, maar vervolgens liet ze het in set 3 compleet lopen en verloor ze dit set met 3-0.

Alcaraz won in Japan zijn laatste toernooi. Hij versloeg in de finale van het toernooi in Peking de Amerikaan Taylor Fritz. Vervolgens meldde Alcaraz zich af voor de Shanghai Open omdat hij rust nodig had na een drukke tenniszomer.