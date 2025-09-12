Verwarring alom over de relatiestatus van toptennisser Carlos Alcaraz. De Spaanse winnaar van het US Open 2025 heeft volgens de zus van Brooks Nader een relatie met het model. Maar een Spaanse journalist die nauw is met het kamp Alcaraz, spreekt de claims tegen.

Alcaraz zou samen zijn met het 28-jarige Sports Illustrated-model Brooks Nader, zo zei haar zusje Grace Ann onlangs tegen E! News. "De geruchten kloppen", zei ze toen ze tijdens de New York Fashion Week-show van Raising Cane werd ondervraagd over haar zus en Carlos. "Daten is zo'n vage term. Maar ik weet wel dat hij de man van het moment is."

Geen relatie

Alberto Guzman heeft dat op de Spaanse tv weersproken. "Ze daten niet en er is geen officiële relatie", zei hij in het programma No Somos Nadie.

"Hij heeft bevestigd tegenover mensen die in zijn kringetje horen dat hij vrijgezel is en dat hij geen intentie heeft om nu een serieuze relatie aan te gaan." Maar waarom zegt Grace dan met zoveel overtuiging dat haar zus de ware is van de kersverse nummer 1 van de ATP-ranking? "Misschien is ze gewoon niet zo goed geïnformeerd", zegt de journalist.

Emma Raducanu

Het liefdesleven van de Spaanse tennisser, sinds zijn US Open-zege de nieuwe nummer 1 van de wereld, lag de afgelopen jaren al onder een vergrootglas. De breedlachse Alcaraz werd in verband gebracht met flink wat namen van potentiële geliefden, maar het enige wat hij er zelf over kwijt wilde, was dat hij single was.

De hardnekkigste geruchten draaiden om hem en collega-tennisster Emma Raducanu, maar zij bleven volhouden 'gewoon vrienden' te zijn.

Kapsel

Ondertussen experimenteert de Spaanse grandslamwinnaar erop los met zijn kapsel. Hij verscheen aan de start van het US Open in New York met een gemillimeterd kapsel. En daags na zijn vlotte zege op Jannik Sinner in de eindstrijd liet hij zijn haar wit (of platinum) verven. Dat levert veel publiciteit op voor zijn kapper, die zich Victor Barber noemt op Instagram.

Bij een foto van de nieuwe coupe van Alcaraz schreef Victor: "Mannen kleden zich van top tot teen, en deze man houdt zich aan zijn woord. Opnieuw nummer 1 en een nieuwe look."