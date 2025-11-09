Carlos Alcaraz heeft zijn eerste van de drie groepswedstrijden op de ATP Finals gewonnen. De Spanjaard versloeg Alex de Minaur met 2-0 in sets in een dominante prestatie waar de nummer twee van de wereld zijn topvorm liet zien.

Voor het eindejaarstoernooi van de ATP World Tour werd Alcaraz ingedeeld in een groep met De Minaur, Taylor Fritz en Lorenzo Musetti. Voor de Spanjaard zijn alle wedstrijden in de groep nogal belangrijk. Als Alcaraz zijn drie duels in de poulefase weet te winnen, dan sluit hij het jaar af als de nummer één van de wereld. Zijn grote concurrent Jannik Sinner kan hem dan dus niet meer inhalen.



De Italiaan is nu nog de nummer één, maar is de titelverdediger in Turijn en moet zijn punten zien te verdedigen. Aangezien Alcaraz vorig jaar slechts één partij won op de ATP Finals kan hij deze week veel punten extra verdienen en daarmee Sinner voorbij steken.

De Italiaan en de Spanjaard zijn ook de absolute topfavorieten voor de eindzege van het toernooi dat wordt gehouden in het Italiaanse Turijn. Sinner zit zelf in een groep met Ben Shelton, Alexander Zverev en Felix Auger-Aliassime. Shelton en Zverev spelen zondag al tegen elkaar in de avondwedstrijd. Sinner speelt maandag zijn eerste duel tegen de Canadees Auger-Aliassime.

Goede start

De eerste groepswedstrijd speelde Alcaraz zondag tegen de Australische De Minaur. Laatstgenoemde won nog nooit van de Spanjaard en ook set één beloofde niet veel goeds. Waar De Minaur goed speelde, zijn eigen servicebeurten hield en af en toe Alcaraz zelfs onder druk zette, verloor hij toch de tiebreak. De Spanjaard sloeg aan het eind van die tiebreak toe en won hem met 7-5, waardoor hij de eerste set op zijn naam wist te schrijven.

Alcaraz in bloedvorm

In de tweede set liet Alcaraz wel al vroeg zien dat hij de betere speler was. Bij een stand van 1-1 wist hij De Minaur al te breken en kwam hij snel op een 3-1 voorsprong. Alcaraz pakte vervolgens nog een break in de derde servicebeurt van De Minaur, waardoor de zege hem niet meer kon ontglippen. Met 6-2 pakte ook set twee, waardoor de wedstrijd binnen was.

Hij heeft daarmee de eerste van zijn drie benodigde overwinningen op zak. Dinsdag gaat zijn toernooi verder. Hij speelt dan tegen de winnaar van de partij tussen Fritz en Musetti. De Minaur speelt dan tegen de verliezer van dat duel.